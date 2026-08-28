I Amerikanci znaju za preglasavanje Hrvata u BiH: 'Naše poruke su naišle na razumijevanje'

Američki dužnosnici izrazili su razumijevanje za zahtjeve Hrvata u BiH za izbornom reformom koja bi pridonijela političkoj stabilnosti Bosne i Hercegovine, izjavila je potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović nakon susreta s predstavnicima administracije SAD-a u Washingtonu

Filipović je s izaslanstvom boravila u višednevnom posjetu SAD-u tijekom kojeg su razgovarali s nizom dužnosnika iz Bijele kuće, State departmenta i drugih resora u američkoj vladi. U izjavi iz Washingtona za Radio televiziju HercegBosne iz Mostara, Filipović, koja je i kandidatkinja za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH na izborima ujesen, istaknula je da su se ključne poruke odnosila na očuvanje ravnopravnosti konstitutivnih naroda i dejtonskog poretka, euroatlantske integracije i gospodarski razvoj zemlje. "Na svim sastancima ukazivala sam na nužnost pravedne izborne reforme koja je ključna za stabilnost Bosne i Hercegovine. I kod svih sugovornika te poruke naišle su na razumijevanje", rekla je Filipović.

Preglasavanje Hrvata Hrvatski politički predstavnici u BiH godinama upozoravaju da postojeći izborni sustav omogućuje preglasavanje Hrvata te inzistiraju na reformi kojom bi se osiguralo da svaki od tri konstitutivna naroda može birati svoje legitimne političke predstavnike. Željko Komšić u četiri je navrata biran za hrvatskog člana Predsjedništva uglavnom glasovima bošnjačkih birača, što hrvatska strana smatra ključnim primjerom političke neravnopravnosti Hrvata u BiH. Nastavak takve prakse očekuje se i na izborima najesen, nakon što je kandidaturu istaknuo Slaven Kovačević, koji je inače savjetnik Željka Komšića. Hrvatski predstavnici upozoravaju i na to da se u Dom naroda Federacije BiH također biraju hrvatski izaslanici iz županija uz potporu bošnjačkih birača i stranaka.