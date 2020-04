O dugoročnim posljedicama karantene na psihičko zdravlje već se naveliko raspravlja u međunarodnoj stručnoj javnosti, a uglavnom svi očekuju povećanu potražnju za uslugama psihologa i psihijatrijskim liječenjem. Stručnu pomoć učestalo traže i brojni Zagrepčani kojima su nakon prvog, paralizirajućeg šoka zbog potresa sada popustile ograde te se svakodnevno suočavaju s psihološkim 'after šokovima' koji bi, ako se ne prepoznaju i ne tretiraju na vrijeme, mogli prerasti u tzv. civilni PTSP

Napominje da osobe imaju i različit stupanj prilagodbe, tj. nošenja sa stresom i ugrožavajućim situacijama.

'U tom smislu osobe koje su prethodno imale izražene psihičke smetnje manje su otporne na stres, to jest može doći do pogoršanja njihovog psihičkog stanja. No s obzirom na to da se radi o doista značajnim ugrožavajućim čimbenicima i uvjetima, a ovdje moramo imati na umu i potres, pojava određenih psihičkih smetnji može se očekivati i kod prethodno 'zdravih' osoba, a tada se najčešće radi o takozvanim poremećajima povezanima sa stresom, poput primjerice anksioznih poremećaja, paničnih poremećaja te depresije, no vrlo su česte i smetnje spavanja i apetita te zloraba različitih sredstava ovisnosti', kazuje Ćurković.

Odgođene reakcije - kada ih očekivati

Dinamika pojave određenih psihičkih poremećaja ovisi o mnogo toga, za početak o izvoru ugroze - a radi se o opasnosti koja je sama po sebi nevidljiva, no njezine posljedice itekako su vidljive i značajne. Značajan čimbenik, dodaje Ćurković, jest i individualni odgovor na tu ugrozu.

'U tom smislu, kada osobe imaju osjećaj da je odgovor na bilo koji način neprimjeren, on kao takav može djelovati poticajno na nastanak određenih psihičkih poremećaja. Uostalom, znanost već dug niz godina ističe i usamljenost i siromaštvo kao rizične čimbenike za čitav niz tjelesnih i psihičkih poremećaja. A kao što smo prethodno govorili, značajno je i tko doživljava određenu ugrozu te kakva je posredna i neposredna okolina te osobe', navodi psihijatar.