Anesteziologinja Bilić objasnila koliko je liječnika, respiratora i postelja na raspolaganju u KB Dubrava: Umorni smo, iscrpljeni, više ne brojimo smjene

U KB Dubrava od trenutnih 625 kreveta, slobodno je još 304 postelja. Više od 50 posto kapaciteta je popunjeno, kazala je anesteziloginja KB Dubrava Marija Bilić

'Međutim, u kojem smjeru ću se kretati situacija, to ćemo vidjeti', dodala je te na upit kakva je situacija s respiratorima odgovorila:

'Zasad imamo dovoljno. No, ta se situacija mijenja iz minute u minutu. Nama pristižu bolesnici iz svih bolnica', rekla je Bilić.

Bilić je apelirala na sve ljude.

'U kojem će se smjeru to kretati, to određuju sami ljudi. Perite ruke, nosite te maske, nije to takav problem. Možda nećete stradati mladi jakog imuniteta, ali hoće netko stariji i slabijeg imuniteta', poručila je.