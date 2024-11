Plenković otkrio datum predsjedničkih izbora, komentirao i slučaj Beroš: Ovo je nečuveno!

Najavio je i predstavljanje državnog proračuna s ministrom Primorcem, kao i izdanje novih trezorskih zapisa. Rekao je da će predsjednički izbori biti održani 29. prosinca , a odluka o tome će biti donesena u četvrtak. 'Kao što sam rekao, izbori neće biti ni na Božić ni na Štefanje tako da svi koji žele planirati svoje aktivnosti mogu to učiniti', kaže Plenković.

Plenković je rekao kako je HDZ raspravio sve aktualne teme, prije svega razrješenje ministra Beroša. 'Svi smo osudili sumnju na djela koja je on počinio s još nekoliko pojedinaca te dali podršku nastavku kaznenog progona', rekao je šef HDZ-a nakon sjednice vodećih stranačkih tijela.

Potom je nastavio o slučaju Beroš. 'Prema našim informacijama, nije došlo do štete za europski proračun. EPPO i USKOK trebaju surađivati. To su sve Hrvati, to su sve naši istražitelji', rekao je.

O Milanovićevoj ocjeni da Plenković vrši kontrolu nad ovim slučajem preko državnog odvjetnika Ivana Turudića Plenković je rekao: 'Veliki euroskeptik koji se zalaže za suverenistički pristup sada ima problem da ovaj predmet istražuju domaća tijela kaznenog progona. Kaže da DORH ima manjak ljudi, koliko znam u EPPO-u ih ima samo šest. U DORH-u ih je sasvim dovoljno. Prema tome, loše i na tragu onoga što pričaju neki iz oporbe', kaže i nastavlja:

'Zamislimo situaciju da je USKOK imao neka saznanja i nije napravio ništa. Sad kad USKOK procesuira, ni to nije dobro. Kako se to štiti i kako mi to kontroliramo DORH? Ponavljam, nema nikoga tko je nedodirljiv', rekao je Plenković.