Andrea Ambriović Ristov s Instituta Ruđer Bošković: Neće biti dobro ako jesen dočekamo s ovim brojkama; gripa plus korona? Bile bi velike smrtne posljedice

Svijet je u utrci za pronalaskom cjepiva za koronavirus. Profesorica Andrea Ambriović Ristov s Instituta Ruđer Bošković otkriva sve detalje o cjepivu, ali i koliko je opasno dobiti gripu i koronu u isto vrijeme

'U pretkliničkoj fazi su 142 cjepiva. To je faza u kojoj se cjepiva testiraju na životinjama da se vidi hoće li uopće izazvati odgovor imunološkog sustava. U kliničkoj fazi je 31 cjepivo. To je faza u kojoj se cjepiva testiraju na ljudima. Ona ima nekoliko podfaza', kazala je za Novu TV.

Andrea Ambriović Ristov s Instituta Ruđer Bošković

'Misli da nije realno da do kraja godine bude gotovo cjepivo. Ja vjerujem da bi to moglo biti krajem proljeća, a cijepljenje bi moglo početi na ljeto. Još treba malo strpljenja', dodala je.

Objasnila je i razloge koji pokazuju zašto je to bilo tako brzo gotovo.

'Mislim da je to jako opasno. Bile bi velike smrtne posljedice. Bilo bi pametno da se ljudi cijepe protiv gripe', napomenula je.

'Učinkovitost cjepiva za gripe je dovoljna. Ako cjepivo protiv koronavirusa bude jednako učinkovito, to će biti dovoljno i da se smanji razina smrtnosti'.

Najjednostavnije rečeno, to su one stanice u tijelu koje mogu zapamititi infekcije. Ono što je posebno zanimljivo, članovi obitelji tih oboljelih su, također, razvili te moćne stanice. I ono što je začudilo znanstvenike, oni koji su imali vrlo blage simptome i mjesecima nakon što su se zarazili imali su T- stanice u tijelu, čak i kada bi pala razina antitijela. To, kažu znanstvenici, znači da tijelo ipak pamti virus što upućuje na imunitet.

Profesorica je rekla da ipak ne znamo na koliko dugo. Kada organizam dođe u dodir s virusom onda on razvija protutijela i drugo su T - stanice. Istraživanja su pokazala da su memorijske stanice vrlo aktivne.

U Hong Kongu je zabilježen slučaj da je čovjek koji je prebolio koronu ponovno pozitivan, čak i u Njemačkoj, profesorica otkriva znači li to da imunitet kratko traje.

To su izolirani slučajevi i na temelju toga ne možemo ništa zaključiti, kazala je.

Istraživanja američkog centra za kontrolu bolesti su pokazala da godine ipak igraju ulogu u tome koliko dugo KLIK oboljeli osjećaju posljedice korone. Primjerice, 47% onih starijih od 50 godina je reklo da je simptome osjećalo tjednima nakon što su otkrili da su pozitivni. Kod onih od 35 do 49 godina taj postotak pada na 32%, a u skupini od 18 do 34 godine na 26%. Što je bolest teža, liječnici kažu da je veća vjerojatnost da se duže osjećaju posljedice. Valja spomenuti i jednu studiju provedenu u Italiji na 143 ispitanika i to dva mjeseca nakon što su preboljeli koronu. Gotovo polovica njih je rekla kako još uvijek osjeća posljedice. Uglavnom su se požalili na trajni umor, kratkoću daha, bolove u zglobovima te bolove u prsima. A sve je više onih kojima i kosa opada tjednima nakon što su preboljeli koronavirus.

Neke od težih posljedica koje se, također, navode su upala mozga, stvaranje ugrušaka, moždani udar, oštećenja pluća, srca i bubrega.

U srijedu je prof. Markotić rekla da oboljeli opet imaju nešto teži oblik bolesti. Profesorica otkriva zašto je to tako i mijenja li se virus.

'Virus se nije promijenio, mijenja se klinička slika zbog okolnosti. sad je ljeto pa možda primamo manju dozu virusa. Tu je i dobna skupina. Dob inficiranih je drugačiji, sad će se mijenjati. Virus se nije promijenio. Znamo i za mutaciju koja se događa u virusu i ona nije jako velika. Mnoge mutacije su tihe. Ako nastavimo s ovakvom dinamikom mutacije onda zapravo nema šanse da cijepivo koje je u pripremi bude neučinkovito'

Roditelje zanima kolike su šanse da se dijete zarazi u školi.

'To je najteže pitanje i to ne možemo predvidjeti. Ako roditelji nauče svoju djecu poštivati socijalnu distancu, prati ruke, držati masku, da je vjerojatnost da se dijete zarazi u školi jednaka vjerojatnosti da se roditelji zaraze na poslu. Apeliram na roditelje da ne ignoriraju virus i da djeci objasne. Mislim da djecu to i zabavlja. Mislim da nema straha'.

Profesorica i dalje smatra da neće biti dobro ako dočekamo jesen s velikim brojkama, a ovo je sad rekordan tjedan.

'Neće biti dobro, ja stojim pri toj tvrdnji. Hitno moramo s ovim mjerama, hitno moramo smanjiti broj oboljelih, da dođemo u situaciju koju smo imali krajem svibnja, jer neće biti dobro'. zaključuje.