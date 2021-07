Analiza neuobičajene ciklone koja prodire nad Hrvatsku: Vikend lokalno može donijeti više kiše nego što padne u mjesec dana, spominju se pijavice i tuča

Portal Meteo Adriatic napravio je analizu meteoroloških prilika u Hrvatskoj tijekom vikenda. Kažu da ćemo se naći na udaru ciklonalnog sustava koji nije uobičajen u ljetnom dijelu godine u našem području

Uz spomenute temeljne sinoptičke uvjete, nad regijom će kružiti prilično nestabilna zračna masa (modelirane vrijednosti nad Jadranom, MLCAPE > 1000 J/kg u subotu te mjestimično > 2000 J/kg u nedjelju, MUCAPE moguće i do ~ 3000 J/kg; uz temperaturu rosišta do 23°C). Prema modelima NWP-a ne očekuje se značajno vertikalno smicanje u sloju 0-6 kilometara, što bi trebalo ograničiti razvoj konvektivnih sustava vjerojatno do multićelijskih tipova, no uz nešto povećano smicanje donjih slojeva (ponegdje iznad 15 m/s 0-1 km) i spiralnost ponegdje preko 500 m2/s2, čini se da nije isključena mogućnost mjestimičnog razvoja morskih pijavica. Pojava lokalne tuče također je izvjesna uslijed značajnih CAPE vrijednosti.