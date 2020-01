Analiza nakon šoka iz Rusije: Svi misle da se Putin priprema za doživotnu vladavinu, no baš suprotno – ovo je priprema za zbogom

Ruska vlada podnijela je ostavku nakon govora predsjednika Vladimira Putina o stanju nacije u kojem je najavio niz temeljnih promjena ustava. U prvim komentarima nakon iznenadnih događaja u Rusiji mnogi analitičari smatraju da je riječ o pripremi Vladimira Putina da si na neki način osigura kontrolu poluga vlasti i nakon što mu 2024. godine istekne mandat nakon kojeg se nema više pravo kandidirati za predsjednika. Jelena Jurišić, profesorica s Hrvatskih studij i dobra poznavateljica prilika u Rusiji, smatra upravo suprotno - ovo je priprema da dugi oproštaj od Putina

Razmišljanjima koja govore da Putin želi osigurati ostanak na vlasti u prilog ide činjenica da planira ojačati ulogu premijera i Dume (parlament) u ruskom političkom sustavu. No, ne namjerava Rusiju pretvoriti u parlamentarnu demokraciju već želi da ostane 'snažna predsjednička država' u kojoj će predsjednik zadržati pravo određivanja misija i prioriteta vlade te pravo smijeniti svakoga člana vlade i imenovati šefove svih sigurnosnih službi.

'Putin je siguran da je Rusija koju je izgradio stabilna i ne može se tako lako urušiti i svakom daljnjem nasljedniku dovoljna su dva mandata da može normalno vladati. Nema potrebe da netko bude duže vrijeme na čelu države', navodi Jurišić koja vjeruje da Dumi daje veće ovlasti, prema onome što se do sada zna, uvjetno rečeno, da predsjednik ne postane diktator.

Mnogi se pitaju zašto se onda ide u promjene koje će ojačati položaj Dume. Prva promjena koju je Putin najavio, objašnjava, je da budući predsjednik može biti maksimalno u dva mandata, dakle on je prvi i zadnji s četiri. Profesorica Jurišić to tumači tako da je izgledno da Putin zna nasljednika.

'Ja ću vam reći da mi čekamo bijeli dim, odnosno nasljednika. To sam bila najavila kada je izabran u zadnjem mandatu, da će Medvedev biti maksimalno dvije, tri godine i da će potom doći do smjene vlade kako bi nasljednik stekao iskustvo', kazala nam je Jurišić.

'Aktualni ruski predsjednik će po isteku mandata imati gotovo 72 godine . Do sada je u svojoj vladavini pokazao da poštuje zakon, ustav nije mijenjao tako da bi sebi dao veće ovlasti. Uvijek je javno govorio da postoji ustav i on će za četiri godine mirno napustiti svoju funkciju', vjeruje profesorica.

Stručnjakinja za Rusiju nam je kazala i da uvijek postoji mogućnost da mi mogao malo ranije otići s funkcije odnosno ponoviti ono što je bivši ruski predsjednik Boris Jeljcin napravio upravo kada je upravo Putin došao na vlast, ali za sada nema naznaka za to jer je situacija sada puno mirnija i jasnija nego je bila u to vrijeme prije 20 godina. Jurišić ne očekujete da bi Putin mogao preuzeti premijersku funkciju kao što je to napravio u vrijeme kada je Dmitrij Medvedev bio predsjednik nakon što je odradio prva dva uzastopna mandata na čelu Rusije.

Putin trenutno obnaša četvrti mandat - prvi i drugi bio je od 2000. do 2008. a treći i četvrti od 2012. do 2024., budući da je mandat produžen na šest godina.

U ruskim medijima se pisalo na osnovi Putinovih nastojanja da ojača i realizira savez Bjelorusije i Rusije koji na papiru postoji već 20 godina da bi mogao biti nekakav predsjednik ili lider toga saveza, ali to je on odbacio na konferenciji za novinare prije Nove godine.

'Sada je rano špekulirati , ali s ovim ustavnim promjenama koje je najavio čini da je ovo konačno zbogom', zaključila je Jurišić.