Analitičar upozorio na ogroman propust DIP-a, evo kako su oni sve objasnili

Današnji izbori za zastupnike u Europskom parlamentu na osam birališta na samoborskom području trajat će do 20.30, umjesto do 19 sati, zbog održavanja Zagreb Delta Rallyja, a pojavila se sumnja je li takva odluka Državnog izbornog povjerenstva (DIP) sukladna Zakonu o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Zbog održavanja relija neko vrijeme neće biti moguć pristup osam biračkih mjesta na samoborskom području, pa je zato DIP u petak donio odluku da će se na tim biralištima moći glasati od 7 do 20.30, a ne do 19 sati, kako je to predviđeno zakonom. Politički analitičar Žarko Puhovski za Jutarnji list ustvrdio je da ta odluka DIP-a nije utemeljena na zakonu. 'DIP je svojim priopćenjem dvostruko povrijedio članak 46. stavak 1. zakona koji kaže da glasanje traje neprekidno od 7 do 19 sati. Nadalje, može se razumjeti da bi se takva odluka donijela zbog izvanredne situacije, recimo poplave, no ovdje je riječ o činjenicama koje su bile dugo unaprijed poznate, i kada će biti izbori i kada reli, pa se moglo promijeniti rutu relija ili lokacije izbornih mjesta. Ako to nije bilo moguće, onda izbori moraju imati prednosti pred relijem', rekao je Puhovski za Jutarnji list.

Također problematizira objavljivanje izlaznih anketa u 19 sati jer je zakonom određeno da se procjene izbornih rezultata ne smiju objavljivati dok se ne zatvore birališta, a to će u samoborskom slučaju biti tek u 20.30. Zato smatra da bi DIP trebao zabraniti objavljivanje izlaznih anketa do 20.30 kako se ne bi kršio zakon. Za objašnjenje situacije pitali smo glasnogovornika DIP-a Slavena Hojskog, a on kaže da je Puhovski u pravu što se tiče onoga što piše u zakonu, ali i objašnjava zašto se DIP odlučio na ovakvu odluku.

