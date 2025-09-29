Analitičar: 'Trump je na putu da pritisne Putina da završi rat na jedini realan način'

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić u razgovoru za N1 komentirao je aktualne političke teme: rat u Ukrajini, poteze Donalda Trumpa i potencijalno mirovno rješenje.

Nakon što je američki izaslanik za Ukrajinu Keith Kellogg izjavio da Sjedinjene Američke Države u posebnim slučajevima dopuštaju Ukrajini izvođenje dalekometnih udara unutar ruskog teritorija, postavlja se pitanje: je li riječ o novom zaokretu u pristupu Donalda Trumpa? 'Već neko vrijeme gledamo dubinske udare po energetskoj infrastrukturi unutar Rusije. Jasno je da nitko ne želi blokirati Ukrajinu u tim napadima. U kojoj mjeri imaju obavještajnu potporu, to nije poznato javno, ali pretpostavljam da je i to u igri. Teško da Ukrajina sama ima pristup satelitskoj tehnologiji potrebnoj za provođenje takvih dalekometnih napada', kaže Denis Avdagić za N1. 'Kako to izgleda? Postoje gotovo pa svakodnevni pogoci rafinerija ili elektrana u Rusiji, a istovremeno i neki govore da ovo sve dugoročno ide u korist Rusije. Svi koji imaju tu tezu morali bi dobro razmisliti.'

Avdagić je ponovio kako je uvjeren da Trump želi kraj rata, ali još uvijek nije pronašao način da to Putinu prezentira kao pobjedu. 'Ja ne sumnjam da Trump želi zaustaviti rat u Ukrajini, tu rusku agresiju. Je li njemu važno radi li se o ruskoj agresiji ili ne? On to ne postavlja na taj način, on misli kako shvaća što Vladimiru Putinu treba, a to je pobjeda.' 'Da se zamrzne stanje na bojištu, Trump bi rekao da je to Putinova pobjeda, ali to očigledno Putinu nije tako jednostavno. Govorimo o gomili ljudi koji su izgubili živote. Nije nimalo jednostavan trenutak. Kaže se uvijek: prije nego što bude bolje, bit će gore. Mora se priznati da je posve druga priča ono što Rusija proživljava danas i 2022., 2023., pa čak i prije nekoliko mjeseci. A Ukrajina čitavo vrijeme proživljava isto: razaranje.' 'Ali vratimo se Trumpu, imate sada dramatičnu promjenu njegovog stava. On je na nekakvom pokušaju puta, nije još na njemu, da pritisne Putina i rusku elitu da završi ovo na jedini realan način. A to je zamrzavanje. Vidimo da Ukrajina trenutno, bez obzira na te izjave, ne može osloboditi svoj teritorij.' 'Kada pogledate, ovo je jedan od najbesmislenijih ratova koje uopće gledamo. Možete shvatiti da na Bliskom istoku netko razmišlja teritorijalno, ali kako možete shvatiti teritorijalno promišljanje najveće države na svijetu?'

Jesu li Rusi naviknuli na ovakvo stanje? Avdagić smatra da, čak i ako jesu, upravo na civilnom društvu u Rusiji leži dio odgovornosti za završetak vojne operacije. 'To će biti izbor ruskog društva. Mislim da su oni itekako svjesni toga što se događa. Ako žele rasulo, mogu i to u jednom trenutku dobiti. Mora tamo biti zdravog razmišljanja, bez obzira na sve. Možete govoriti da se borite protiv čitavog Zapada, ali dobro znate da to nije istina. I sada je pitanje: dokad želite tako? Jer ovu vrstu pobjede, kakva bi bila prezentabilna za Putina - a to je kapitulacija - ne može dobiti od Zapada, ne može dobiti od Ukrajinaca, a očigledno ne može dobiti niti vlastitim snagama. Razumni ljudi bi trebali razmisliti da to zaustave.' 'Rusi su odbili Trumpa koji je nudio rješenje na slatkorječivi način, a sada to ide na bolan način. Dokad, vidjet ćemo', dodao je.

