Analitičar raskrinkao Putinov dogovor sa SAD-om: 'Sljedeća tri tjedna su ključna'

Geopolitički analitičar Denis Avdagić tumači kako u ovom Trumpovom potezu ne treba tražiti duboko ili skriveno značenje. Ističe kako je Ukrajina, za razliku od Europe, reagirala odmjereno. I za to ima dobar razlog, jer Ukrajina od SAD-a dobiva i strateški ključno naoružanje i obavještajne podatke - dvije stvari koje su im ključne za obranu. Ostanu li bez toga, situacija na bojištu brzo bi se mogla promijeniti.

Misli se, naravno, o Trumpovom dogovoru s Putinom da Rusija isporuči rusku naftu SAD-u, što je iznenadilo i razbjesnilo Europu, ali i zateklo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

'S obzirom da se iz američke administracije direktno prijete, daljnji napadi na energetsku infrastrukturu u Rusiji mogu rezultirati zaustavljanjem isporuke kritičnog naoružanja Ukrajini i obavještajne potpore', kaže Avdagić za net.hr. 'Ako bolje promotrimo kako funkcionira kijevska administracija - oni biraju riječ kada se obraćaju Trumpu. Njima je američka potpora bitna i oni će se fokusirati na to da nađu svoj put u svemu tome'.

Trumpov potez Avdagić tumači kao pokušaj da upravlja cijenama i burzovnim indeksima, ali i kao psihološku poruku Ukrajini.

'Ono što je ovdje ključno, Trump ne želi da Ukrajina napada rusku rafinerijsku i naftnu infrastrukturu, posve sigurno do međuizbora. I to je poruka koju treba iščitati i ovdje je Trumpova poruka posve jasna. Što će biti nakon toga, vidjet ćemo, ali u ta tri tjedna, kad govorimo o zemlji koja se brani, poruka je - imate na desetke drugih meta koje možete vrlo uspješno gađati i nanositi veliku štetu. Ako Rusi gađaju termoelektrane, dalekovode, istim putem mogu uzvratiti Ukrajinci. U tri tjedna možete uzeti u obzir i druge mete koje ste zapustili', objašnjava Avdagić za net.hr.

Trumpova udica Putinu

Avdagić je podsjetio na sastanak između Trumpa i Putina na Aljasci 2025. godine, jer je, ističe, moguće da je upravo taj trenutak kad su Amerikanci doveli Ruse u pat poziciju.

'Taj famozni dogovor, ispostavlja se da je bio vezan uz teritorij Donbasa. Koliko vidimo, američka administracija nije pritisnula Ukrajinu da preda Donbas. Ali tko se uhvatio na udicu? Upravo Kremlj, Putin, kremaljska elita. Oni su prezentirali u samoj Rusiji, preko svojih propagandista, da je cilj Donbas. Koji ne mogu osvojiti. Dakle, Trump im je plasirao udicu za koju su se ulovili i kada su vidjeli da to ne mogu dobiti diplomatskim putem, onda su rekli: 'Mi ćemo to za šest mjeseci riješiti vojnim putem.' U međuvremenu, od Aljaske je prošlo puno više od šest mjeseci. Ne da nisu uspjeli osvojiti dodatni teritorij, nego ga čak u nekim segmentima uspijevaju i gubiti', ističe Avdagić.

Situacija je, dvije godine od tog sastanka prilično loša i puno teža nego prije godinu dana.

'Politička elita uz Putina, koja zapravo vlada, pitanje je je li njima uopće do mira. Kada bi dobili Donbas, onda bi morali stati. Ali ne možemo biti sigurni da je to onda uistinu stajanje, taj film smo već gledali', naglašava Avdagić za net.hr.

Što ako Zelenski dobije novi mandat?

No, Ukrajina za sad, uspjeva održati svoju obranu, uz potporu Europe i SAD-a.

Analitičar se pita koliko će ta podrška dugo još trajati. Jer u nekim od ključnih država predstoje izbori, koji bi mogli političare natjerati da promijene retoriku. I u Ukrajini bi se trebali održati predsjedničkih izbori. Pitanje je samo kako ih održati pod ruskom paljbom.

'Trump je rekao da želi izbore u Ukrajini. Rusi su jasno rekli da nema primirja za izbore, eventualno na izborni dan. Oni ne žele izbore u Ukrajini zato što to ne može za njih dobro završiti', ističe Avdagić i podsjeća da teza da Zelenski nema legitimitet više ne bi držala vodu, jer je Ukrajina pristala održati izbore.

'Ako je Zelenski reizabran, što ćete onda reći? I to demokratski. Za razliku od Rusije, tamo će pod ratnim okolnostima doći slobodni promatrači. I druge stranke će organizirati svoje promatrače i neće biti lažiranja izbora. Ne pobijedi li Zelenski, recimo da je to netko iz vojnog sustava - Budanov, Fedorov, Zalužni - to nisu ljudi koji će ići u kampanju reći da žele mandat da se predaju, postignu mir i predaju teritorij Rusiji. A ti ljudi iz vojnog sektora se smatraju ključnim izazivačima, nitko ne smatra bivšeg Porošenka relevantnim', nabraja Avdagić.

Vrijeme je da se Europa aktivira

Stoga smatra da bi, umjesto burnih reakcija na Trumpove izjave, trebalo gledati što se može učiniti.

'Europljani moraju započeti dijalog jer, mi smo sad u potpunosti isključeni s Rusijom', kaže Avdagić. 'Ne govorim da razni šefovi država, vlada razgovaraju s Putinom, to očigledno ne funkcionira. Ali na nižim razinama, stručnim, tehničkim i diplomatskim, dijalog treba održavati. Treba s Rusijom komunicirati, jer vidimo da pouzdanje u to da će se iz Washingtona stvari riješiti, ne funkcionira', naglašava Avdagić za net.hr.

Ističe kako je trenutno teško reći koliko je u ovom trenutku razvije dijalog, jer o tome nema apsolutno nikakvih informacija, ali ponavlja da ga treba održavati i da ga treba incirati europska strana. To istovremeno, ne znači da bi Europa okrenula leđa Ukrajini, jer ni sad podrška Ukrajini nije potpuna.

'Već u trgovini imate gomilu izuzetaka - Grčka, Estonija, Irska koja snažno govori o aluminiju i izvozu. Ne samo da se cijevima uvozi ruska nafta i plin, uvozi se ruski LNG - to je prezentirano kao alternativa. Ljudima je to teško percipirati jer se uglavnom prezentira na crno-bijeli način. A ovdje ima sivila, zato i kažemo 'siva ruska flota'', pojašnjava Avdagić.

Analitičar smatra da američki međuizbori neće puno promijeniti, što je dodatan razlog da se Europa uozbilji.

'Europa je izgubljena zato što, da se izrazim riječima glavnog tajnika NATO-a, izgleda da traži taticu. Ja govorim o ljudima koji u ime svih nas upravljaju, koji su prije svega čelnici država i vlada. Od njih i od njima podređenih - bilo da su to ministri, članovi Europske komisije - očekujem da napokon počnu komunicirati na drugačiji način, vrlo ozbiljno, jer mi smo u vrlo ozbiljnoj situaciji. Dakle, dosta ovih neozbiljnosti, dramatičnih poruka. Ne trebaju nam dramatične poruke', poručuje Avdagić.

Slikovito kaže kako bi trebalo pokazati mišiće i početi drugačije razgovarati sa svima.

'Mislim da nam svima skupa treba malo više ozbiljnosti i malo više realnosti. Neki će reći, nedostaju nam oni veliki političari koji su drugačije komunicirali. Možda je to i istina, ali to je poruka i biračima', zaključuje na kraju razgovora za net.hr Avdagić.