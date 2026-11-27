Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je da vojni zrakoplov ispalio precizno navođeno streljivo koje je u Omanskom zaljevu pogodilo krmu broda M/V Pacific Archer, koji plovi pod zastavom Palaua. Brod je isplovio iz iranskog lučkog grada Bandar Abbasa. U napadu je uništen pogonski sustav broda, dok je civilna posada prošla neozlijeđeno.

U međuvremenu, Mohamad Mohber, savjetnik iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Modžtabe Hameneija rekao je da "Hormuški tjesnac neće biti ponovno otvoren, niti ćemo dopustiti da blokada ostane na snazi", izvijestili su iranski državni mediji.

Mohber nije otkrio detalje iranskih planova za probijanje embarga.

SAD je ponovno nametnuo blokadu iranskih luka u srpnju te je ranije ovaj mjesec najavio plan uspostave kopnene blokade Irana. Operativna skupina Iron Gate (Željezna vrata) trebala bi ograničiti kretanje oružja i sankcioniranih materijala preko iranskih kopnenih granica i Kaspijskog mora.