Sjedinjene Američke Države pripremaju novu nuklearnu bombu, a njezina oznaka B94 prvi se put pojavila u dokumentima američkog Senata. Riječ je o prvoj potpuno novoj oznaci za nuklearnu bombu koja se izbacuje iz zrakoplova još od završetka Hladnog rata. Iako Pentagon i američke nuklearne institucije zasad nisu otkrili pojedinosti, stručnjaci pretpostavljaju da bi se moglo raditi o oružju namijenjenom uništavanju duboko ukopanih i snažno utvrđenih vojnih objekata.

Američki Senat neizravno je otkrio postojanje novog programa nuklearnog naoružanja. U dokumentu Odbora za proračunska izdvajanja pojavila se dosad nepoznata oznaka B94, uz prijedlog dodatnog financiranja od 77,1 milijun dolara. Kako piše specijalizirani vojni portal The War Zone (TWZ), riječ je o prvom javno dostupnom spominjanju nove nuklearne bombe pod tom oznakom. Dokument je objavljen uz nacrt zakona o financiranju američkog Ministarstva energetike i drugih saveznih institucija za fiskalnu 2027. godinu. Na oznaku B94 među prvima je upozorio stručnjak za nuklearno naoružanje Jeffrey Lewis sa Sveučilišta Stanford, koji je zasluge za otkriće pripisao istraživačici Eliani Johns iz Federacije američkih znanstvenika.

Što se krije iza oznake B94? Američka vojska koristi poseban sustav označavanja nuklearnog naoružanja. Nuklearne bombe koje se izbacuju iz zrakoplova nose oznaku B, dok se bojne glave namijenjene balističkim i krstarećim projektilima označavaju slovom W. Nova B94 tako dolazi nakon oznake W93, koja pripada nuklearnoj bojnoj glavi namijenjenoj balističkim projektilima Trident II na američkim podmornicama. Posljednja nova američka nuklearna bomba koja je prije B94 dobila vlastitu oznaku bila je B90. Razvijana je kao oružje za napade na kopnene ciljeve i neprijateljske podmornice, ali je njezin razvoj obustavljen u rujnu 1991. godine, tijekom smanjivanja američkih nuklearnih arsenala nakon završetka Hladnog rata. Što je točno B94, zasad nije službeno potvrđeno. Nova bomba za najdublje bunkere? Prema procjeni The War Zonea, najizglednije je da se oznaka B94 odnosi na program Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), odnosno novi nuklearni sustav koji se lansira iz zrakoplova. Riječ je o oružju čiji razvoj traje najmanje od 2022. godine. Američka Nacionalna uprava za nuklearnu sigurnost (NNSA) ranije je potvrdila da je cilj tog programa omogućiti američkom predsjedniku dodatne opcije za napade na posebno utvrđene i duboko ukopane ciljeve.

Takvi objekti uključuju podzemne vojne zapovjedne centre, bunkere i drugu stratešku infrastrukturu koju je iznimno teško uništiti konvencionalnim oružjem. Iz NNSA-e su poručili da razvoj napreduje ubrzanim tempom, ali da će dodatne informacije biti objavljene tek kada to bude u američkom strateškom interesu. Za sada nisu poznati izgled nove bombe, njezina razorna snaga ni planirani rok uvođenja u operativnu uporabu. Ruski bunker duboko pod Uralom Jedan od razloga razvoja takvog oružja mogao bi biti sve veći broj utvrđenih podzemnih objekata koje grade američki strateški suparnici. The War Zone pritom podsjeća na ruski kompleks Kosvinski Kamen, smješten duboko pod planinom na sjevernom Uralu. Riječ je o važnom dijelu ruske infrastrukture za zapovijedanje i upravljanje nuklearnim snagama. Kompleks je projektiran tako da može izdržati iznimno snažne napade, a mogao bi služiti i kao zaštićeno zapovjedno mjesto najvišeg ruskog vodstva u slučaju nuklearnog rata ili druge velike krize. Smatra se da je upravo postojanje takvih objekata svojedobno bilo jedan od razloga razvoja američke nuklearne bombe B61-11, namijenjene napadima na duboko ukopane ciljeve.