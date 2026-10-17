Amerikanci su sumnjali u ovu tehnologiju, a sada kažu da mijenja pravila igre

Američka vojska sve ozbiljnije računa na balone koji mogu tjednima ostati u stratosferi, nadzirati velika područja i služiti kao platforme za lansiranje dronova. Dio sustava koji su trebali biti testirani na Pacifiku preusmjeren je na Bliski istok, gdje su korišteni u stvarnim operacijama

Baloni na velikim visinama, nekoć dočekivani sa skepsom u dijelu američke vojske, postaju sve važniji dio njezinih planova za buduće ratovanje. General-pukovnik John Rafferty, čelnik Zapovjedništva američke vojske za svemirsku i raketnu obranu (SMDC), danas ih opisuje kao sposobnost koja mijenja pravila igre.

Kako piše TWZ, njegova izjava dolazi nakon što je otkriveno da je američka vojska prošle godine odustala od planiranog testiranja autonomnog roja balona na Pacifiku. Umjesto toga, sustavi su preusmjereni na Bliski istok, gdje su sudjelovali u stvarnim operacijama. O promjeni planova prvi je izvijestio specijalizirani američki portal Breaking Defense, dok The War Zone (TWZ) već godinama prati sve rašireniju vojnu primjenu balona i drugih letjelica lakših od zraka. Rafferty je priznao da isprva nije vjerovao kako bi baloni na velikim visinama mogli imati značajnu vojnu vrijednost. 'Činilo mi se potpuno suludim da uopće razmatramo takvu mogućnost', rekao je, prisjećajući se razdoblja kada je služio u Zapovjedništvu za budućnost američke vojske.

Mišljenje je promijenio nakon što je tijekom vojnih vježbi i eksperimentiranja u Maroku iz prve ruke vidio kako ti sustavi funkcioniraju. 'Čim sam bolje razumio kako funkcioniraju, kako mogu održavati položaj te kako mogu prikupljati podatke, pa čak i djelovati s velike visine, odmah sam se predomislio. Za mene je to bilo nešto što mijenja pravila igre', objasnio je. Ključ njihove vrijednosti leži u mogućnosti dugotrajnog zadržavanja u zraku. Ovisno o konstrukciji, baloni mogu ostati operativni danima, tjednima, pa čak i mjesecima. Napredniji sustavi mogu prilagođavati visinu i koristiti različite zračne struje kako bi održavali položaj iznad određenog područja. To im omogućuje nadzor golemih prostora bez potrebe za čestim povratkom u bazu, što je jedna od prednosti u odnosu na mnoge konvencionalne zrakoplovne platforme.

Baloni koji djeluju na visinama od približno 18 do 30 kilometara mogu nositi radare, kamere i druge senzore te nadzirati široka područja iz različitih smjerova. Takva visina otvara mogućnost prikupljanja obavještajnih podataka i praćenja aktivnosti na područjima kojima je pristup otežan ili na kojima djeluju protivnički sustavi protuzračne obrane. Pritom baloni mogu ostati u međunarodnom zračnom prostoru, ovisno o lokaciji i načinu uporabe. No njihova uloga ne mora završiti na nadzoru. Mogu služiti kao komunikacijski releji, proširivati domet vojnih mreža i prenositi podatke između postrojbi koje se nalaze na velikim udaljenostima. Posebno je zanimljiva mogućnost korištenja balona kao platformi za lansiranje bespilotnih letjelica. One bi se mogle upotrebljavati za izviđanje, elektroničko ratovanje, prijenos signala ili napade na protivničke ciljeve. U američkoj vojsci takve se bespilotne letjelice često svrstavaju u kategoriju takozvanih 'lansiranih učinaka' (eng. launched effects), odnosno sustava koji se u zrak, na kopno ili na more postavljaju s drugih platformi. Vojska želi cijelu obitelj stratosferskih sustava Pukovnik Joseph Mroszczyk, koji vodi Upravu za integraciju transformacije u području svemirske nadmoći pri SMDC-u, istaknuo je da američka vojska ne želi razvijati samo jedan tip balona, već čitavu obitelj sustava različitih veličina. Cilj je iskoristiti stratosferu kao svojevrsno prijelazno područje između klasičnog zračnog prostora i svemira. 'To nam omogućuje pružanje sposobnosti nalik onima u svemiru, uz dugotrajan boravak u zraku i široku pokrivenost područja', objasnio je Mroszczyk.

Američka vojska planira niz eksperimenata kojima želi provjeriti kako će se baloni povezivati s drugim sustavima, kako će se njima upravljati te na koji će način surađivati s bespilotnim letjelicama i drugim vojnim platformama. Jedan od ciljeva je i razvoj sustava koji mogu iskoristiti povoljne zračne struje za dolazak do određenog područja, gdje bi potom mogli obavljati zadaće nadzora, komunikacije ili podrške bespilotnim letjelicama. Baloni su već korišteni na Bliskom istoku Posebnu pozornost privlači odluka američke vojske da planirano testiranje na Pacifiku zamijeni operativnim angažmanom na Bliskom istoku. Andrew Evans, direktor za strategiju i transformaciju u Uredu zamjenika načelnika Glavnog stožera američke kopnene vojske, potvrdio je da je vojska dobila zahtjev za promjenu planova te da su balonski sustavi upotrijebljeni u potpori operacijama Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM). 'Bili su učinkoviti u izvršavanju zadaća koje su im dodijeljene', rekao je Evans, ne iznoseći dodatne pojedinosti o njihovoj konkretnoj ulozi.

Ipak, upozorio je da uporaba takvih sustava nije bez poteškoća. Baloni mogu biti osjetljivi na promjene temperature, a okolišni uvjeti utječu na njihovo funkcioniranje. Iskustvo je pokazalo i koliko je važna suradnja s proizvođačima. Američka vojska sada pokušava utvrditi koje sposobnosti mora samostalno razvijati i održavati, a u kojim područjima može nastaviti računati na pomoć industrije. Dok američka vojska nastavlja testirati svoje sustave i razvijati procedure za njihovu uporabu, Kina već godinama pokazuje kako se baloni i druge letjelice lakše od zraka mogu koristiti u širim vojnim operacijama. Kineski špijunski balon koji je 2023. preletio dijelove Sjedinjenih Država i Kanade privukao je veliku pozornost javnosti, ali interes američkih vojnih stručnjaka za takve sustave seže mnogo dalje u prošlost. Američka vojska još je 2020. objavila konceptualni prikaz višedomenskog senzorskog sustava koji je uključivao balone na velikim visinama. Ideja je povezati različite senzore i platforme kako bi se stvorila šira i dugotrajnija slika događanja na potencijalnom bojištu. Balone i druge lakše letjelice koriste i druge zemlje. U ratu protiv Rusije Ukrajina ih je, među ostalim, upotrebljavala za napade i lansiranje dronova, dok su ruske snage koristile balone kao mamce za zbunjivanje i zavaravanje protuzračne obrane. Velike ambicije, ali još puno posla Američka vojska ove je godine najavila i uspostavu novog centra za obuku o balonima na velikim visinama, što bi trebalo pomoći u razvoju potrebnih znanja i procedura za njihovu širu primjenu. Unatoč sve većem interesu, razvoj je još u velikoj mjeri u eksperimentalnoj fazi. Preusmjeravanje sustava na Bliski istok pokazuje da baloni već mogu imati operativnu ulogu, ali ostaje otvoreno pitanje koliko se brzo takve sposobnosti mogu razviti i uvesti u širu uporabu.