Amerika je podijeljena na pola i puca po šavovima: svi se pitaju kako će se Trump sada ponašati

Ti incidenti variraju od organiziranih zavjera do iracionalnih akcija usamljenih napadača, ali svi se hrane očajničkom i nepopustljivom polarizacijom u kojoj se apokaliptični jezik koristi za demoniziranje obje strane političkog prolaza.

“Bojim se da će to biti puno više poput 6. siječnja, gdje će biti veliki broj ljudi koji će ono što se upravo dogodilo pretvoriti u oružje. I da ćemo nastaviti s tribalizacijom kao država i da ljudi neće prihvatiti da su ljudi s druge strane prolaza Amerikanci", rekao je Bremmer Fareedu Zakariji s CNN-a.

'Središnja premisa Bidenove kampanje je da je predsjednik Donald Trump autoritarni fašist koji se mora zaustaviti pod svaku cijenu", napisao je Vance na X-u. 'Ta je retorika izravno dovela do pokušaja atentata na predsjednika Trumpa.'

Na NBC-jevom “Meet the Press”, senator Lindsey Graham, republikanac iz Južne Karoline, rekao je da Trumpov izbor neće slomiti zemlju.

'Znate, ako on pobijedi, demokraciji neće doći kraj. On nije fašist. On predstavlja gledište koje dijele milijuni', rekao je Graham.

Senator Ron Johnson, republikanac iz Wisconsina, rekao je CNN-ovom Jakeu Tapperu u nedjelju da je 'najveća prijetnja Americi to što smo užasno podijeljeni'.

Rekao je da Amerikanci trebaju provoditi manje vremena na društvenim medijima, gdje rastu podjele, i više vremena u svojim zajednicama usredotočeni na stvari koje ih ujedinjuju.

Senator John Fetterman, demokrat iz Pennsylvanije, primijetio je u emisiji 'State of the Union' da je sinagoga Drvo života napadnuta 2018. u obližnjem Pittsburghu.

'Ne mogu vjerovati da smo na tom mjestu. To je ista vrsta šoka', rekao je Fetterman.

Povjesničar Tim Naftali rekao je na CNN-u da je bilo i drugih ciklusa nasilja protiv predsjedničkih kandidata u američkoj politici - često u vrijeme društvenih promjena, uključujući 1968., kada su ubijeni Robert F. Kennedy i Marin Luther King, Jr. Rekao je da je političko nasilje "usađeno u kosti" zemlje.

'To je nešto što bismo trebali zapamtiti - sposobni smo za ovo kao nacija', rekao je Naftali dodavši da su ljudi koji to čine proizvod ekstremizma, bijesa i mržnje koji ponekad pulsiraju kroz naše izbore.”

Napadač, kojeg je FBI identificirao kao 20-godišnjeg Thomasa Matthewa Crooksa, je bio registrirani republikanac i tek je ove godine bio dovoljno star da glasa na predsjedničkim izborima. Njegovo ime također se povezuje s donacijom od 15 dolara odboru progresivnog političkog djelovanja.

FBI je posljednjih godina upozoravao na terorističku prijetnju koju predstavljaju domaći nasilni ekstremisti. Prošlog prosinca direktor FBI-a Christopher Wray upozorio je na prijetnju 'usamljenih vukova' kao najveću domaću prijetnju domovini.

Nisu svi napadi na političare politički motivirani

John Hinckley bio je mentalno nestabilan, tražeći slavu i impresioniranje holivudske glumice, kada je 1981. pokušao ubiti predsjednika Ronalda Reagana.

Ali nedavni niz nasilnih incidenata pada u određeno razdoblje podjela i bijesa.

Republikanska anketarica Kristen Soltis Anderson rekla je na CNN-u da su Amerikanci posvuda ljuti i frustrirani.

'Stalno gledam podatke koji govore da su Amerikanci sve ljući i ljući zbog onoga što se događa u ovoj zemlji, da su sve više i više frustrirani jer misle da tradicionalni načini rješavanja problema više ne funkcioniraju', rporučila