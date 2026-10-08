Američki senatori u Srebrenici: 'Dvoje dugogodišnjih prijatelja'

Dvoje američkih senatora iz Demokratske stranke u četvrtak su bili u Srebrenici kako bi tamo iskazali potporu vodstvu Memorijalnog centra koji čuva sjećanje na genocid počinjen nad Bošnjacima istočne Bosne 1995. godine, a sada se suočava s pritiscima vlasti Republike Srpske koje istražuju njegovo poslovanje.
Direktor Memorijalnog centra u Potočarima Emir Suljagić na društvenoj se mreži X zahvalio senatorici Jeanne Shaheen i senatoru Dicku Durbinu na dolasku u trenutku kojega u toj ustanovi smatraju posebice teškim.
"Dvoje dugogodišnjih prijatelja Memorijalnog centra Srebrenica ponovo su došla kako bi stala uz nas u ovom teškom trenutku. Senatori Shaheen i Durbin bili su i ostali prijatelji i saveznici Memorijalnog centra. Ne možemo biti zahvalniji na njihovoj solidarnosti, prijateljstvu i kontinuiranoj potpori. Hvala vam što stojite uz nas", napisao je Suljagić.
Srebrenički Memorijalni centar na meti je istrage tužiteljstva u Bijeljini zbog anonimne prijave o navodnim zloporabama u financijskom poslovanju, a do sada je policija RS zbog toga ispitala više zaposlenika.
Suljagić tvrdi kako je zapravo riječ o političkom pritisku te je upozoravao kako policija RS priprema upad u Memorijalni centar pod krinkom prikupljanja dokumentacije potrebne radi istrage.
"I kada jednom (policija) uđe zbog navodne utaje poreza sutra će ući zato što će reći da naše izložbe šire mržnju i netrpeljivost, prekosutra će ući i reći nam ne može ovo biti na izložbi, morate promijeniti izložbu, dan poslije toga će ući i reći šta smijemo reći, a šta ne smijemo i na kraju će doći sa bagerima i sve poravnati", kazao je Suljagić u intervju za "Dnevni avaz".
Pozvao je Tužiteljstvo BiH da preuzme istragu jer su Potočari zajedno s Memorijalnim centrom eksteritorijalna zona pod zaštitom države iz čijeg se proračuna i financira njegov rad.
Senatorica Shaheen među najglasnijim je promotorima odlučnije američke politike prema BiH i zagovornik sankcioniranja secesionističke politike vodstva Republike Srpske odnosno Milorada Dodika.
U srijedu joj je gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić uručio priznanje počasne građanke glavnog grada BiH, a ona je i tom prigodom potvrdila kako ostaje čvrstim zagovornikom kaznenih mjera, posebice za Dodika.
"Bila sam veoma jasna u stavu da moramo ponovo uvesti sankcije Dodiku. On pokušava podijeliti zemlju", kazala je senatorica Shaheen u Sarajevu pozivajući se na Western Balkans Democracy Act za razdoblje 2025. - 2026. godine, što ga je ranije usvojio Kongres SAD.
Taj dokument ojačava postojeće mehanizme sankcioniranja osoba koje ugrožavaju mir i stabilnost u regiji ili su povezane s korupcijom.