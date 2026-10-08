Američki senatori u Srebrenici: 'Dvoje dugogodišnjih prijatelja'

Dvoje američkih senatora iz Demokratske stranke u četvrtak su bili u Srebrenici kako bi tamo iskazali potporu vodstvu Memorijalnog centra koji čuva sjećanje na genocid počinjen nad Bošnjacima istočne Bosne 1995. godine, a sada se suočava s pritiscima vlasti Republike Srpske koje istražuju njegovo poslovanje.

Direktor Memorijalnog centra u Potočarima Emir Suljagić na društvenoj se mreži X zahvalio senatorici Jeanne Shaheen i senatoru Dicku Durbinu na dolasku u trenutku kojega u toj ustanovi smatraju posebice teškim.

"Dvoje dugogodišnjih prijatelja Memorijalnog centra Srebrenica ponovo su došla kako bi stala uz nas u ovom teškom trenutku. Senatori Shaheen i Durbin bili su i ostali prijatelji i saveznici Memorijalnog centra. Ne možemo biti zahvalniji na njihovoj solidarnosti, prijateljstvu i kontinuiranoj potpori. Hvala vam što stojite uz nas", napisao je Suljagić. Srebrenički Memorijalni centar na meti je istrage tužiteljstva u Bijeljini zbog anonimne prijave o navodnim zloporabama u financijskom poslovanju, a do sada je policija RS zbog toga ispitala više zaposlenika.

Američki senatori stigli u Memorijalni centar Srebrenica: Suljagić poručio "Stali su uz nas" https://t.co/nHqRQrbXRH — Emir Suljagić (@suljagicemir1) October 8, 2026

Suljagić tvrdi kako je zapravo riječ o političkom pritisku te je upozoravao kako policija RS priprema upad u Memorijalni centar pod krinkom prikupljanja dokumentacije potrebne radi istrage. "I kada jednom (policija) uđe zbog navodne utaje poreza sutra će ući zato što će reći da naše izložbe šire mržnju i netrpeljivost, prekosutra će ući i reći nam ne može ovo biti na izložbi, morate promijeniti izložbu, dan poslije toga će ući i reći šta smijemo reći, a šta ne smijemo i na kraju će doći sa bagerima i sve poravnati", kazao je Suljagić u intervju za "Dnevni avaz". Pozvao je Tužiteljstvo BiH da preuzme istragu jer su Potočari zajedno s Memorijalnim centrom eksteritorijalna zona pod zaštitom države iz čijeg se proračuna i financira njegov rad. Senatorica Shaheen među najglasnijim je promotorima odlučnije američke politike prema BiH i zagovornik sankcioniranja secesionističke politike vodstva Republike Srpske odnosno Milorada Dodika.