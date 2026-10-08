Detalji Mlađanovog suđenja: Poznato i kad bi trebao svjedočiti i Andrija Jarak

Na Županijskom sudu u Varaždinu u četvrtak je nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu optuženom za poticanje na otmice i ubojstva, a na ročištu zatvorenom za javnost ispitana su tri svjedoka, potvrdio je nakon rasprave njegov odvjetnik Borislav Planinc.

Planinc je za Hinu izjavio da su ispitana dvojica zaposlenika Kaznionice u Lepoglavi i jedan zatvorenik, a nastavljeno je i čitanje bilježaka koje su Mlađanu oduzete tijekom istrage, započeto na prethodnom ročištu u utorak. "Više od toga ne mogu reći", kazao je Planinc, budući da je rasprava bila zatvorena za javnost. Sljedeće ročište zakazano je za 24. studenoga kada bi, prema riječima odvjetnika, trebao svjedočiti novinar Andrija Jarak, čije je ispitivanje sud ranije prihvatio na prijedlog obrane. To ročište će najvjerojatnije biti otvoreno za javnost.

Srđan Mlađan doveden na sud Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Hajdinjak / Cropix







Srđan Mlađan doveden na sud Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Hajdinjak / Cropix

Na pitanje očekuje li uskoro završetak dokaznog postupka, Planinc je odgovorio da se postupak približava kraju, ali nije isključio mogućnost novih dokaznih prijedloga. "Ide to kraju, no moglo bi biti da će biti još dokaznih prijedloga", rekao je. Mlađanu se u ovom postupku sudi zbog optužbi da je tijekom izdržavanja zatvorske kazne u Lepoglavi planirao otmice i ubojstva osoba za koje je smatrao da su mu nanijele nepravdu te druge osobe poticao na počinjenje kaznenih djela. Mlađan, koji je ranije osuđen zbog triju ubojstava te drugih teških kaznenih djela, prema dosadašnjoj presudi zatvorsku bi kaznu trebao izdržati do svibnja 2027. godine.