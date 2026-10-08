Britanski milijarder upozorio je na Epsteina godinama prije izbijanja afere? 'Sve se to moglo spriječiti'

Iako je FBI započeo istragu o Epsteinu tek koju godinu prije njegove smrti, Guardian donosi kako je jedan od britanskih milijardera, Sir James Goldsmith , na Epsteinove 'ilegalne aktivnosti' upozorio desetljećima ranije.

No, iza tog 'života bogatih i slavnih', Epstein je skrivao mračnu tajnu. Osramoćeni financijer umro je u zatvoru 2019. godine gdje je završio zbog optužbi za trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje.

Dva desetljeća prije FBI-eve istrage, Goldsmith je francuskom arhitektu Robertu Cuturieru rekao da je Epstein 'seksualni devijant' koji regrutira djecu za ilegalne aktivnosti.

'Rekao mi je da nemam ništa s njim, da je perverznjak i da ga ne želi blizu bilo koga od nas. Imao je četiri kćeri koje je trebao zaštititi', prisjetio se Couturier Goldsmithovih riječi iz 1987. godine, prenosi Guardian.

U međuvremenu se Epsteinova mreža 'lijepih djevojaka' razvila u globalni lanac trgovine ljudima za seks, koji je opskrbljivao ultrabogate i moćne. A kad je otkriven, to je postao skandal koji je iza sebe ostavio više od 1000 žrtava i razotkrio brojne moćne i bogate ljude diljem svijeta.

'To je šteta. Sve se to moglo spriječiti', rekao je Couturier za Guardian.

Prateći taj trag, Guardian je otkrio da je Epstein razvio cjeloživotnu fascinaciju Goldsmithom, njegovom obitelji i bogatstvom. A upravo je ta veza potencijalno relevantna zbog navodnog seksualnog napada na ženu poznatu kao Jane Doe 4 još 1980-ih godina. Tad je još bila tinejdžerica, a tijekom istrage tvrdila je da ju je muškarac, kojeg je poznavala samo kao 'Jeffa', prodao drugim muškarcima, među kojima je navela i aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Upitna istraga FBI-ja

Epstein je povećao svoj pristup britanskoj eliti kada je 1990. počeo hodati s Ghislaine Maxwell, kćeri britanskog medijskog baruna. To je poboljšalo Epsteinov ugled među obiteljima višeg sloja poput Goldsmitha. Maxwell je tijekom godina postala Epsteinova najbliža partnerica u regrutiranju mladih žena, za što služi 20-godišnju kaznu zatvora.

FBI je kontaktirao Couturiera i intervjuirao ga 2010. godine, nakon Epsteinovog prvog uhićenja. Zapis intervjua, koji je uključen u Epsteinove dosjee, pokazuje da se Epstein obratio Couturieru za visoko plaćen projekt na karipskom otoku Little Saint James, koji je poslije otkriven kao 'predatorski raj', gdje je trebao osigurati 'dekor i namještaj prikladan za tinejdžerice, s ružičastim namještajem i krevetima na kat.

Couturier je za Guardian rekao da se tad sjetio ranijeg upozorenja Sir Goldsmitha te se povukao iz ugovora, što je dovelo do pravnog spora.

Dodatne istrage pokazale su razmjere Epsteinove mreža i povezanosti s, tada poznatim, poduzetnicima i investitorima koji su se kretali u visokim krugovima. U 1980-ima, prijateljima se opisivao kao 'lovac na glave' koji je putovao svijetom kako bi povratio ukradeni novac za bogate klijente.

Iako je Jane Doe 4 u svojim izjavama FBI-ju opisivala odnos s Epsteinom i što je sve tražio od nje, nema dokaza da je FBI ikada istražio tragove koje je dala.

Epsteinovi dokumenti, koji su objavljeni pod pritiskom javnosti, pokazuju mrežu od više od 1000 poznatih ljudi koji su bili u kontatktu s Epsteinom. Neki putem prijateljskih veza, drugi putem poslovnih. Međutim, velik dio dokumenata iz 1980-ih godina nedostaje, što otvara dodatna pitanja o tome kad je Epsteinova 'mreža djevojaka' zapravo nastala i koliko je još neotkrivenih žrtava diljem svijeta.