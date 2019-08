Američki Kongres usvojio dvogodišnji proračun, slijedi ubrzano povećanje duga

Američki Senat u četvrtak je usvojio i poslao predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis proračun za dvije godine koji predviđa povećanje potrošnje za obranu i niz drugih domaćih programa, što će značajno povećati državni dug koji brzo raste.

Proračun se odnosi na razdoblje do 30. rujna 2021. i predviđa dodatna izdvajanja za obranu i nevojne programe u iznosu od 2,75 bilijuna dolara. Vojni proračun će s već golemih 716 milijardi dolara ove godine skočiti na 738 milijardi 2020., odnosno na 740,5 milijardi 2021.

Uz to, zakonski limit do kojeg se ministarstvo financija može zadužiti bit će suspendiran barem do 31. srpnja 2021., čime se želi spriječiti mogućnost rasta duga do predsjedničkih izbora u studenom 2020.

Zakon "osigurava da se naša savezna vlada neće približiti nikakvoj dužničkoj krizi u predstojećim tjednima ili mjesecima", rekao je vođa senatske većine Mitch McConnell, republikanac, pozivajući da se prijedlog zakona hitno usvoji.

Ako ga Trump potpiše, kako se i očekuje, zakon će značajno povećati proračunski deficit za koji se očekuje da će porasti na bilijun dolara na godinu u kratkom roku.