[FOTO] Američki državni tajnik Mike Pompeo u Dubrovniku: Testirao se u zrakoplovu, negativan je na koronavirus

Američki državni tajnik Mike Pompeo sletio je u Dubrovnik gdje će se sastati s predsjednikom hrvatske Vlade Andrejom Plenkovićem i ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Na ulicama Dubrovnika od jutros je veliki broj policajaca i policijskih vozila, ali i pripadnika američkog osiguranja

Američki državni tajnik bi u petak mogao objaviti da hrvatskim građanima nakon trideset godina više neće biti potrebne vize za ulazak u SAD. Uvjet za to su manje od tri posto odbijenih zahtjeva. Američki veleposlanik u Hrvatskoj Robert Kohorst u utorak je rekao da još nema službeni izvještaj je li to zadovoljeno, no da je „vrlo optimističan”.

Hrvatski politički vrh će s Pompeom razgovarati i o ukidanju dvostrukog oporezivanja između dviju država.

Dvije strane razgovarat će i o kupovini borbenih zrakoplova. SAD je uz Izrael, Švedsku i Francusku Hrvatskoj ponudio svoje avione, nove F-16.

Na dnevnom redu dubrovačkog sastanka mogle bi se naći i teme LNG terminala te 5G mreža - američku stranu brine širenje kineskog utjecaja, pa u tom smislu i sudjelovanje Huaweija u izgradnjama 5G internetskih mreža u svijetu.