Američka pošta odgađa reformu; ravnatelj objasnio kako bi otežala dopisno glasanje

Ravnatelj Američke pošte rekao je u utorak u priopćenju da je reformu te ustanove koja bi navodno otežala dopisno glasanje odlučio odgoditi za razdoblje nakon predsjedničkih izbora 3. studenog

"Odgađam te inicijative do završetka izbora", rekao je u priopćenju Louis DeJoy , ravnatelj Američke pošte od proljetos, blizak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu .

Demokratska oporba vidi u tome pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da spriječi dopisno glasovanje jer, po njegovoj ocjeni, ide na ruku njegovu demokratskom protukandidatu Joeu Bidenu.

Trump je u ponedjeljak branio pokušaje svoje vlade da reformira Američku poštu prije predsjedničkih izbora u studenome, unatoč prosvjedima demokrata i drugih kritičara.

U intervjuu za Fox News, Trump je rekao da će podržati postavljanje više biračkih mjesta, ranije glasanje i druge inicijative kojima bi se potaknulo birače da glasaju osobno, a ne putem pošte, što je ponovno kritizirao.

Zastupnički dom američkog Kongresa trebao bi uskoro raspravljati o prijedlogu zakona za zaštitu Američke pošte od, kako je u nedjelju kazala njegova demokratska predsjednica Nancy Pelosi, Trumpove "kampanje da sabotira izbore manipuliranjem Američke pošte tako da se biračima uskrati pravo glasa".

Nekoliko demokratskih državnih tužitelja ranije je najavilo kako razmišlja o podizanju tužbi ne bi li zaustavili reforme Američke pošte koje bi se mogle odraziti na rezultate izbora.

Demokrati su optužili Trumpa, koji u anketama zaostaje za demokratskim protukandidatom Joeom Bidenom, da pokušava svezati ruke Američkoj pošti kojoj kronično nedostaje novca kako bi suzbio dopisno glasanje.

Trump ponavlja, i to bez dokaza, da bi dopisno glasanje većih razmjera dovelo do izborne prijevare. Zbog pandemije koronavirusa putem pošte moglo bi, naime, glasati čak do polovice američkih birača.

Pelosi je u utorak kazala da objava o odgodi reforme pošte ne ide dovoljno daleko te da Zastupnički dom i dalje planira glasati o prijedlogu zakona o zaštiti Američke pošte kao što je i ranije najavljeno.