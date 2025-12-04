Melania pohvalila 'upornu diplomaciju': Još sedmero ukrajinske djece vraćeno svojim obiteljima

U listopadu je objavila da je osigurala otvorenu liniju komunikacije s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom , kao i da su neka djeca vraćena svojim obiteljima, najavljujući još povrataka.

Prva dama zacrtala je repatrijaciju ukrajinske djece iz Rusije kao svoj prioritet dok predsjednik Donald Trump nastoji okončati rat u Ukrajini koji bjesni već gotovo četiri godine.

U posljednjem ciklusu repatrijacije vraćeno je šest dječaka i jedna djevojčica, priopćio je ured Malanije Trump.

'Pohvaljujem upornu diplomaciju Rusije i Ukrajine i njihovo vodstvo u nastojanju da se djeca ponovno ujedine s obiteljima. Počeli su graditi mostove u opipljivom okruženju suradnje, što je sidro optimizma', rekla je u priopćenju.

Ukrajina optužuje Rusiju za otmicu najmanje 19 tisuća njezine djece i prebacivanje u Rusiju ili na teritorij pod ruskom okupacijom, bez pristanka obitelji ili skrbnika, od početka rata u veljači 2022.

Rusija redovito negira otimanje ukrajinske djece, već tvrdi da ih štiti od borbi.

Međunarodni kazneni sud izdao je u ožujku 2023. nalog za uhićenje Putina, optužujući ga za ratni zločin ilegalne deportacije stotina djece iz Ukrajine.