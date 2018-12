Aluminij pozdravio mogućnost odgode plaćanja, no to nije trajno rješenje

Generalni direktor Aluminija iz Mostara Dražen Pandža pozdravio je u četvrtak nalog Vlade Federacije BiH o odgodi plaćanja električne energije ove kompanije prema Elektroprivredi Hrvatske zajednice HercegBosne ocjenjujući to bitnim, ali ne i ključnim korakom na putu saniranja dugovanja ove kompanije koja su dosegnula 180 milijuna eura

Vlada Federacije BiH jučer je razriješila predsjednika Nadzornog odbora Aluminija Dalibora Miloša i člana toga odbora ispred Vlade Zorana Pandžu te je odobrila mogućnost odgode plaćanja električne energije mostarskoj elektroprivredi u trajanju od maksimalno četiri mjeseca.

'Mi još uvijek nemamo potpisan ugovor, jer Elektroprivreda HZHB mora poštovati procedure za donošenje takove odluke. Ukoliko dođe do potpisivanja ugovora na način kako je to naznačila Vlada, to će nam omogućiti tek preživljavanje, ne i stabilnost', rekao je direktor Pandža kako ga citiraju iz Aluminija. Pojasnio je kako bi odgoda 60 plus 60 dana za Aluminij značila bitnu premosnicu koja bi ’možda omogućila preživljavanje 2019. godine’.

'Međutim, za stvarno dugoročno rješenje ove situacije i za osiguranje Aluminijeve budućnosti potrebni su daleko konkretniji koraci', pojasnio je Pandža. Po njegovim riječima najvažnije je osigurati poštivanja Sporazuma između Vlade Federacije BiH i Aluminija iz 2013. koji precizira način Vladina subvencioniranja opskrbe električnom energijom.