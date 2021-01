Albaniju je prije nešto više od godine dana pogodio jednako snažan potres kao Petrinju. Pitali smo seizmologa Krešimira Kuka koje su sličnosti, a koje razlike

Tlo u Sisačko-moslavačkoj županiji ne prestaje se tresti, a po svemu sudeći tako će se nastaviti još neko vrijeme. Seizmolozi ne mogu dati točnu procjenu do kada to možemo očekivati. Nakon potresa jakosti 6,4 stupnja po Richteru 26. studenoga 2019. godine u Albaniji su uslijedili brojni naknadni udari. Seizmolog Krešimir Kuk kaže da možemo povući grube paralele

Do 1. prosinca zabilježeno je 1300 naknadnih udara. Do 27. siječnja 2020., dakle dva mjeseca nakon potresa, bilo je pet udara magnitude više od pet stupnjeva i još 45 magnitude između četiri i pet. Najveći naknadni potres dogodio se manje od četiri sata nakon glavnog udara, a bio je jakosti 5,4 stupnja po Richteru.

Objašnjava kako je normalna pojava da nakon potresa magnitude šest imamo nekoliko potresa magnitude pet i još više magnitude četiri. Postoje i teoretski modeli, dodaje, koji to opisuju, ali to ne znači da se može točno predvidjeti koliko ćemo imati potresa i hoće li 10 ili 15 potresa biti magnitude četiri.

'Normalno je da nakon jakog potresa slijedi serija potresa koja traje tim dulje što je glavni potres bio jači. I u toj seriji imamo potrese svih magnituda. To nije pravilno raspoređeno, naravno, oni se izmjenjuju magnitudom, odnosno svojom jakošću. Što vrijeme više prolazi, to se smanjuje jačina tih potresa', kaže Kuk za tportal.

'Ugrubo vrijedi povući paralelu i to je prihvatljivo, s time da, naravno, veliku sličnost ne trebamo očekivati jer su potresi nepravilni događaji. Na nekim mjestima podrhtavanje tla može trajati koji mjesec dulje, na nekima koji kraće, broj naknadnih potresa nikad neće biti isti. Ali ugrubo vrijedi', kaže nam Kuk.

Ima li s time veze to što je Albanija geografski blizu i što je potres bio iste jakosti?

'U Albaniji su nešto jači i žešći potresi nego kod nas, ali slični su i po dubini i nekim drugim karakteristikama. S te točke gledišta možemo se uspoređivati s Albanijom, a ne možemo, recimo, s Kalifornijom. To jesu nama bliska područja', navodi Kuk i dodaje da se u sličnom intervalu može očekivati i da će doći do smirivanja, ali to neće biti posve ista situacija.