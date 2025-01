Akrap o stanju u Srbiji: 'Situacija ključa, ali nema vidljive i jasne oporbe'

' Ostavke koje smo danas imali prilike vidjeti od srbijanskog premijera i gradonačelnika, drugog po veličini grada u Srbiji, Novog Sada, predstavljaju odstupanja od sekundarnih političkih figura. U takvom okruženju one često nemaju smisla oslobađanja institucija, nego prije svega čuvanja nedodirljivog autoriteta. U ovom slučaju, naravno, riječ je o srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću ', poručio je Picula.

Naglasio je da je teško ovoga trenutka procijeniti što je sljedeća faza događanja u Srbiji. Dodao je da se njemu čini da je apsolutna vlast Aleksandra Vučića počela gubiti legitimitet.

Stier: Po prvi put Vučić nije ispred događaja, drugi mu diktiraju tempo

Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, (HDZ), istaknuo je da su prosvjedi u Srbiji pokazali da po prvi put Aleksandra Vučić nije ispred događaja, nego trči za događajima.

'Taj model, koji je bio uspostavio, prilično je potrošen. On možda formalno nema velike ovlasti, ali u suštini je koncentrirao svu moć u svoje ruke. Do sada je uvijek uspijevao kontrolirati situaciju, i sada je pokušao na sve moguće načine, u jednom trenutku pokušao je i radikalizacijom odnosa s Hrvatskom, pokušaj stvaranja teorije o zapadnoj konspiraciji i slično, ali ništa mu to nije uspjelo. Sada po prvi put, Vučić nije ispred događaja, nego drugi mu diktiraju tempo', kazao je.

Stier je naglasio da prosvjedi za sada nemaju političku artikulaciju. Ne postoji osoba, koja bi rekla - ovaj model je potrošen, treba tražiti drugi put kako bi se išlo dalje.

Dodao je da je Srbiji potreban proces transparentnog, otvorenog, konstruktivnog i uključivog dijaloga svih političkih i društvenih čimbenika.

Situacija u Srbiji ključa. Izv. prof. dr. sc. Gordan Akrap, pomoćnik rektora Sveučilišta obrane i sigurnosti 'Dr. Franjo Tuđman' poručio je da je teško reći što može izaći iz 'vrućeg lonca.'

Svaki scenarij je moguć. Slaže se sa Stierom da nema vidljive i jasne oporbe.

'Tako da se sve svodi na zahtjeve studenata, koji nisu ispunjeni', rekao je.