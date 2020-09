Ako dijete u školi pokaže znakove covida, izdvaja ga se u posebnu prostoriju, navlače se maske, viziri i odjela; a što je s bolovanjem roditelja?

Samoizolacija učenika razredne nastave u pravilu znači da će jedan roditelj također biti pod mjerom samoizolacije jer mlađa djeca zahtijevaju čuvanje. Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kažu da takvo pravo imaju svi roditelji djece do njihove punoljetnosti

U pravilu to za roditelja znači da će i u slučaju da je dijete razvilo Covid-19 ili da je u samoizolaciji, dobiti naknadu plaće od prvoga dana na teret HZZO-a i to u visini od 4257,28 kuna na mjesec, odnosno pola od toga za 14 dana koliko traje samoizolacija.

'U tom slučaju dijete se promptno izdvaja iz razreda. Pozivaju se roditelji koji bi trebali čim prije doći po dijete. U međuvremenu je dijete izolirano u prostoriji koja je predviđena za ove situacije, naravno, uz prisustvo učitelja ili druge zaposlene osobe', kaže Pavić Šimetin.

Takva situacija jedina je kada dijete obvezno mora staviti kiruršku masku. Naime, i učitelj i dijete oblače svu predviđenu zaštitu. Osim maske, stavljaju vizir i jednokratno zaštitno odijelo. Ipak, sumnja kod samo jednog djeteta nije dovoljna da bi škola alarmirala liječnika ili epidemiologa. S obzirom na to da polako ulazimo u hladniji dio godine, kada haraju respiratorni virusi, vrlo je vjerojatno za očekivati da najveći broj djece zapravo neće biti zaražen koronavirusom već da će pokupiti neki drugi, blaži virus.

'No, ako dođe do grupiranja, što znači da je u istoj grupi još neko dijete razvilo slične simptome, tada se obavještavaju liječnici ili epidemiolozi', navodi Šimetin. No, do tada, razredno odjeljenje normalno nastavlja s nastavom. U slučaju kada se bolest potvrdi kod nekog djeteta, u samoizolaciju odlaze svi kontakti oboljele osobe, bilo da je riječ o bolesnom djetetu ili zaposleniku.

Očekivano bi bilo da najmanji broj djece i učitelja odlazi u samoizolaciju ako se zaraza probije u balončić razrede, a to su oni razredne nastave od 1. do 4. razreda.

'U tom slučaju, kada su poštovanje sve upute, mjeru samoizolacije dobit će svi učenici tog razreda kao i učitelji koji su bili s djecom', navodi Šimetin.

Za učenike viših razreda, ta situacija se lakše zakomplicira. U pravilu bi učenici trebali biti uvijek u istoj učionici, a učitelji će se izmjenjivati. Tako da, razboli li se učitelj, u samoizolaciju će ići svi razredi u kojima je predavao zaraženi. Ili, u slučaju da se zarazi dijete, onda u samoizolaciju idu, osim kolega iz razreda, svi učitelji predmetne nastave koji su imali nastavu u tom razredu. Naravno, treba se uzeti u obzir i to da se kontaktima smatraju i oni s kojima su bili dva dana ranije od izbijanja simptoma, rizični kontakti.