Želite zaroniti u dark web? Evo što trebate znati prije no što se u to upustite

5) Alati za anonimnost nisu sigurni

Tor, VPN-ovi i alati za šifriranje su moćni alati, ali nisu nepobjedivi. Jedan pogrešan korak može otkriti vaš identitet.

Tor štiti vašu lokaciju, ne i vaše ponašanje. Ako vaš preglednik nije pravilno konfiguriran ili ako pristupate površinskim web poveznicama, možete otkriti podatke po kojima će biti moguće identificirati vas.

Otisak prsta preglednika, curenje WebRTC-a i nepravilna konfiguracija DNS-a mogu ugroziti anonimnost.

Čak i stručnjaci griješe. Promjena veličine prozora preglednika, omogućavanje JavaScripta ili preuzimanje pogrešne datoteke može biti dovoljno za otkrivanje vašeg identiteta.

6) Nenamjerna kršenja zakona

Ne morate svjesno počiniti zločine kako biste prekršili zakon. Na dark webu alarmantno je lako naći se s one strane zakona, a da to niste ni svjesni.

U nekim državama klik na poveznicu na zabranjeni materijal dovoljan je kako bi vas vlasti mogle pokušati suočiti s posljedicama, čak i ako niste znali što se krije iza njega. Dijeljenje ili ponovno objavljivanje sadržaja također može biti protumačeno kao distribucija, i biti strogo kažnjeno.

7) Psihološki i emocionalni rizici

Mračni web nije samo tehnički opasan - može biti emocionalno štetan. Čak i kratkotrajno izlaganje njegovom sadržaju može dovesti do tjeskobe, stresa ili emocionalne nevolje.

To je prostor u kojem povjerenje ne postoji i gdje su neki od najuznemirujućih sadržaja na internetu dostupni samo jednim klikom. Ono na što naiđete može vam ostati u sjećanju dugo nakon što se odjavite.

Snalaženje na mračnom webu također znači stalno gledanje preko ramena i dvostruku provjeru svake poveznice i interakcije.



Ta stalna paranoja i napetost mogu narušiti vaš mir, potaknuti vas na promjenu svjetonazora i dovesti do razvoja osjećaja trajne ugroženosti, piše Make Use Of.