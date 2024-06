Zašto toliko preziremo točku na kraju rečenice u tekstualnim porukama

Mlađim generacijama korištenje odgovarajuće interpunkcije u tekstualnim porukama često je vrlo važno, zbog čega je nastao zanimljiv trend: izbjegavanje stavljanja točke na kraju rečenice. Taj 'fenomen' često može djelovati neobično, pogotovo starijim generacijama. Nekoliko je razloga - od brzine pisanja, utjecaja društvenih mreža do do vizualne jednostavnosti, no prednjači - emocionalna intonacija.

Mladi, naime, smatraju da točka na kraju rečenice može zvučati previše formalno ili čak hladno. U kontekstu neformalnog dopisivanja, točka se može doživjeti kao znak završetka razgovora ili čak kao izraz ljutnje, pasivne agresije ili frustracije. Umjesto toga, rečenice bez točke ostavljaju dojam prijateljskijeg i ležernijeg tona.

Dakle, točka na kraju poruke uspostavlja određenu distancu između pošiljatelja i primatelja. Interpunkcija je pristojna kada razgovarate s nekim starijim od vas ili osobom koja vam je nadređena na poslu, ali odbojna je u prijateljskoj komunikaciji, piše New York Times.