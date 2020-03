Zašto je stručnjacima teško predvidjeti gdje će i kada doći do potresa, otkriva geofizičar Hrvoje Tkalčić

Što su uopće potresi, zbog čega nastaju, kako određujemo njihovu točnu lokaciju i što se točno događa kad se pokrenu? Na sva ta i druga pitanja odgovara hrvatski znanstvenik, profesor na Australskom nacionalnom sveučilištu

Probajte naći dva poveća bloka spužve za pakiranje, pritisnite ih jedan uz drugi i zatim ih tako stisnute pokušajte pomaknuti lateralno u suprotnim smjerovima. Na početku to neće ići, sve dok ne primijenite dovoljno veliku silu da uspijete prevladati trenje i pomaknuti ih. Kada se blokovi konačno pokrenu, gibanje će biti ubrzano, kao da je došlo do proklizavanja. Upravo tako nastaje i potres – naglim proklizavanjem na dodirnim površinama koje se još nazivaju rasjedi.

Kod potresa ispod Medvednice radilo o dva bloka stijena u kontaktu jer Zagreb je dosta daleko od rubova tektonskih ploča. No samo postojanje Medvednice dokaz je da je područje geološki aktivno . Kroz geološku povijest Zemlje neki su se dijelovi njezine kore uzdizali, drugi spuštali, a Medvednica je nekad čak bila i otok u Panonskom moru. Geolozima je poznato to da se u području Medvednice nalaze rasjedi, a na koncu i veliki potres iz 1880. dogodio se na jednom od njih.

Međutim u prirodi je sve to puno većih dimenzija i što su rasjedi veći, raste mogućnost za veći potres jer je magnituda potresa proporcionalna površini rasjeda koja se aktivirala. Recimo, rasjed San Andreas, koji se pruža u smjeru jugoistok-sjeverozapad i stotinama kilometara prati zapadnoameričku obalu, ima sa svoje lijeve strane ploču veličine cijelog Pacifika, a s desne gromadu puno veću od cijelog američkog kontinenta. Zbog toga taj rasjed ima kapacitet za ogromne potrese, čak i one iznad magnitude 8.0.

Odredili smo da je potres 68 kilometara daleko od Pule, ali on se mogao dogoditi u bilo kojem smjeru od Pule na udaljenosti od 68 kilometara. Drugim riječima, rješenje je negdje na kružnici radijusa 68 kilometara sa središtem u Puli, možda negdje u moru, a možda i na kopnu. Ako istu logiku primijenimo na Dubrovnik i Osijek te nacrtamo i ostale dvije kružnice na zemljopisnoj karti, one će se presjeći približno u jednoj točki koja pripada svim trima kružnicama. Proizlazi da je ta točka grad Rijeka, i to je u ovom slučaju naše rješenje. Ako sam ovo dobro opisao, shvatili ste princip metode triangulacije , a ona se osim lokacije potresa koristi još u astronomiji, geodeziji, u vojne svrhe itd.

Hoće li biti još potresa u Zagrebu i okolici i možemo li ih predvidjeti

Bit će ih vjerojatno još dosta manjih u sljedećim danima, što će uzrokovati podrhtavanje tla, ali to je norma kod većine umjerenih i većih potresa. Dakle postupno smirivanje. Nezahvalno je davati prognoze o tome čeka li nas veći potres, kada i gdje te koje magnitude, jer činjenica je da znanstvenici još nemaju recept po kojem je to moguće utvrditi, sviđalo se to nekome ili ne. Međutim ono što možemo je predvidjeti kako će se gibati tlo i koji će učinak to imati na zgrade i infrastrukturu za razne moguće scenarije budućih potresa.

Posljednji potresi rezultirat će u velikom broju zabilježenih podataka na seizmogramima u cijeloj Hrvatskoj te široj regiji i omogućit će kolegama seizmolozima da kalibriraju postojeće modele arhitekture podzemlja ispod sjeverne Hrvatske i bolje odrede položaj i orijentaciju rasjeda, a kroz to onda i učinak valova potresa na infrastrukturu Zagreba i okolice.