Zapošljavaju se web administratori, sistem inženjeri, developeri... Pogledajte po kojim uvjetima

U suradnji s portalom Moj Posao donosimo popis aktualnih oglasa iz IT-ja

Hrvatska komora dentalne medicine je u potrazi za Web administratorom (m/ž). Na ovom radnom mjestu vodit ćeš računa o dizajnu i održavanju stranice projekta, unosu i održavanje baze podataka te dizajnu ostalog materijala za promidžbu. Idealan kandidat posjeduje srednju ili višu stručnu spremu s područja IT tehnologije i/ili grafičkog dizajna, napredno poznaje alate za izradu i dizajn web stranica i posjeduje minimalno 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima. Ako se prepoznaješ u tom opisu, javi im se do 29. srpnja.

SEDMI ODJEL, tim IT stručnjaka fokusiranih na pružanje vrhunskih IT usluga, zapošljava na poziciji: Sistem inženjer za Microsoft i Cloud tehnologije (m/ž). Novim kolegama nude redovite edukacije, stjecanje relevantnih industrijskih certifikata, mogućnost povremenog rada na daljinu, rad na izazovnim domaćim i internacionalnim projektima te mogućnost razvoja karijere i usmjeravanja u interesantna područja. Oglas ostaje aktivan do 23. srpnja.