Zanima vas kako koristiti Google Earth u internetskom pregledniku? Ništa lakše

Google Earth dostupan je u formatu aplikacije za desktop i mobilne aplikacije, no postoji mogućnost korištenja u pregledniku - bez ikakve potrebe za preuzimanjem

Google Earth je zbilja nevjerojatan alat koji korisnicima omogućava istraživanje svijeta iz udobnosti uredskog stolca, fotelje ili nekog drugog prikladnog namještaja za sjedenje. Premda je dostupan i u obliku aplikacije za računala i smartfone, Google Earth je moguće koristiti i unutar preglednika.

Kako koristiti Google Earth u pregledniku?

Pristup Google Earthu pomoću preglednika je vrlo jednostavan proces. Najbolja stvar oko njega je odsutnost bilo kakvog preuzimanja i pristupnosti na bilo kojem računalu. Sve što trebate napraviti je otići na službenu web stranicu i birati Launch Earth.

Google je prvotno bio dostupan samo putem Googleovog preglednika Chrome, no od ožujka ove godine poznata aplikacija radi na svemu od Firefoxa do Edgea. Naravno, uvijek vrijedi provjeriti ako aplikacija radi u vašem pregledniku, no veliki su izgledi da nećete naići na probleme.

Da biste koristili Google Earth, morat ćete omogućiti hardversko ubrzanje unutar preglednika. Kako biste provjerili je li značajka aktivna u Chromeu, uđite u chrome://settings/ i nakon toga birajte stavku Advanced koja se nalazi na samom dnu stranice. Ispod trake System samo aktivirajte Hadware Acceleration. Značajka je aktivna? Onda nemojte mijenjati ništa.

Prvi put kad pokrećete Google Earth u pregledniku naići ćete na nekoliko uputstava koja će vam pomoći da započnete svoje digitalno putovanje.