Zaboravili ste lozinku za Gmail? Postoji spas!

Ako ste zbog nekog razloga zaboravili lozinku za Googleov profil, nije sve propalo - evo kako možete umjesto nje unijeti novu

Ako možete, upišite zadnju lozinku koje se sjećate. Gmail to radi kako bi vas možda spasio od nepotrebnog posla. Ako nekim slučajem upišete ispravnu lozinku, program će vas prebaciti u Gmail i vaš je problem riješen. Ako lozinka nije ispravna, nastavite čitati.

Ako uz sebe nemate svoj telefon ili ne želite da vas Google kontaktira na ovaj način, birajte opciju 'I don't have my phone'. Ako kojim slučajem imate drugi email povezan s onim kojeg pokušavate spasiti, Google će vam ponuditi opciju slanja koda na tu adresu. Samo potvrdite da to želite, kliknite na 'Send' i dobit ćete šifru emailom.

Ako nemate niti telefon niti drugi profil, Business Insider naglašava da je trebate kliknuti na 'Try another Way' nakon čega će vas email pitati za neku adresu koju već koristite. Nakon toga ćete komunicirati s njihovim agentima putem poruka, s ciljem potvrde vašeg identiteta.

Ako ste dobili kod na poruku, preko poziva ili emailom, upišite ga u traženu rubriku. Ne zaboravite izostaviti onaj 'G-' na početku. Sve što vam trebaju su brojevi. Nakon što ste potvrdili vaš identitet, upišite novu lozinku. Za svaki slučaj, uzmite komad papira ili otvorite dokument na računalu i tamo upišite šifru kako ju ne biste zaboravili.