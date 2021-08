Upoznajte pametne telefone koji će zasigurno promijeniti vaš svijet

Živimo u svijetu brzih promjena, trendove brzo zamjene novi, a sve što smo do jučer smatrali dobrim, već danas smatramo prosječnim. No što se dogodi kad na scenu stupi nešto što pomakne granice dobroga? Što se dogodi kad mobilni uređaj napravi revoluciju, promjeni način vaše percepcije mobitela i svega onog što vam je mobitel do jučer predstavljao?

Upravo to se dogodilo predstavljanjem Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3, pametnih telefona koji su postavili nove standarde i pridobili srca – kako menadžera kojima treba mobitel odličnih specifikacija, koji uz to ima mogućnosti multitaska poput Galaxy Z Fold3, pa do zaljubljenika u dizajn, kojima je pažnja pala na mali preklopni Galaxy Z Flip3, koji je dovoljno mali za džep, a dovoljno jak i za tehnički najzahtjevnije zadatke. Galaxy Z Fold3 – multitasking asistent i moćna kamera u jednom

Produktivan kao PC, a stane na vaš dlan Galaxy Z Fold3 5G mobitel je kao stvoren za poslovne ljude i idealan za sve one koji su s multitaskingom na ti. Istovremeno možete biti na videopozivi i bilježiti bilješke i to sve samo s jednim uređajem. Sve to olakšat će vam i S Pen olovka, koja je sada kompatibilna uz Galaxy Z Fold i Flip seriju. Fotografirajte kao profesionalni fotograf Galaxy Z Fold3 ima čak pet kamera na tri različita mjesta, što vam otvara potpuno nove dimenzije fotografiranja te mogućnost da kadrove uhvatite i iz najnevjerojatnijih kutova. Posebno je zanimljivo kako prednja kamera magično nestaje čim se 7,6 inčni ekran uključi, ne ostavljajući nikakav trag da se ispod njega nalazi moćna kamera. Galaxy Z Flip3 – džepno izdanje moćne zvijeri

Više nema gubljenja vremena Kažu da se otrov čuva u malim bočicama. Mi bismo to parafrazirali i rekli da se zvijeri čuvaju u malim pakiranjima. Upravo to je Galaxy Z Flip3, moćan mobitel koji kad je sklopljen ima svega 4,2 inča. Vanjski ekran mu iznosi svega 1,9 inča, no to vam je dovoljno da svoj pametni telefon ne morate otvarati ukoliko želite čitati poruke, slušati muziku ili se fotografirati. Rasklopljen vam omogućava da ekran podijelite na dva dijela pa tako više nećete morati pauzirati film jer želite odgovoriti na poruku. U trendu – kako god okreneš Prije pojave pametnih telefona, u vremenu dok su telefoni još uvijek imali fizičke tipkovnice, trend je bilo imati što manji uređaj. Posljednjih godina počelo se podrazumijevati da što je telefon veći, to je uređaj bolji. Galaxy Z Flip 3 je u trendu kako god okreneš jer ispunjava oba uvjeta. Mali i kompaktan kad je sklopljen, a kad ga se rasklopi dobije se moćan smartphone koji zadovoljava i najzahtjevnije korisnike.