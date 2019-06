Upoznajte domaći startup koji priprema robotsku revoluciju i želi konkurirati najboljima na svijetu

U tvrtki Robotiq razvili su poslovni model koji bi digitalne radnike mogao približiti značajno većem broju korisnika nego što je to sad slučaj

'Za uspjeh je potrebno imati dobru ideju i tehnologiju, ali vrlo često se zanemaruje poslovna komponenta. Od početka smo bili svjesni toga da ćemo za ostvarivanje naše vizije trebati strateškog partnera koji će nam omogućiti brže skaliranje. Tog partnera smo pronašli u tvrtki M&I Systems. Bez njih bi dva-tri puta dulje vremena prošlo prije no što bismo došli u situaciju u kojoj smo sad. Jako se dobro slažemo i dijelimo istu strast i vrijednosti, što je temelj za dobro partnerstvo', rekao je tportalu Ivan Belas , specijalist za računalne znanosti u tvrtki Robotiq.ai.

Iako nije još ni godinu dana stara, hrvatska tvrtka Robotiq.ai već je privukla pozornost javnosti i značajnija ulaganja. Nakon što su od agencije HAMAG-BICRO dobili 310 tisuća kuna poticaja kroz program Proof of Concept, u listopadu prošle godine tvrtka M&I Systems u njih je uložila sto tisuća eura te im otvorila vrata tržišta Sjedinjenih Država, Njemačke i Austrije, između ostalih.

'Naša tvrtka razvija proizvod koji omogućava programiranje softverskih robota. Softverski robot nije pravi robot ni softver za robote, već je to aplikacija koja može na računalu simulirati rad korisnika. Dakle sve što vi kao korisnik na računalu možete napraviti - može i softverski robot.

Tako je, primjerice, proces registracije trajao dulje nego što su planirali zato što im je tri puta odbijen naziv tvrtke. No Belas se nije zadržavao na tome, već se radije fokusirao na pozitivne primjere, poput potpore HAMAG-BICRO-a i drugih institucija. Pun je riječi hvale za Zagrebački inovacijski centar (ZICER) na Zagrebačkom velesajmu, koji financira Grad Zagreb. 'Dobili smo odličnu infrastrukturu i druge oblike podrške', istaknuo je.

'Htjeli smo napraviti ozbiljan startup i s tehničke i s poslovne strane koji pretendira konkurirati najboljim svjetskim rješenjima. Vjerujemo da se to može napraviti iz Hrvatske, makar smo pri pokretanju imali određenih problema s hrvatskom birokracijom', istaknuo je Belas.

'Želimo demokratizirati primjenu ove tehnologije tako što ćemo omogućiti plaćanje po minuti rada robota, što eliminira trošak kupnje licenci unaprijed. Naš poslovni model je partnerski model u kojem partneri od nas kupuju licence za proizvod koji onda implementiraju kod krajnjeg korisnika. U većini slučajeva partneri su IT kompanije ili konzalting kuće, a naš zadatak im je pružiti kvalitetan proizvod, podršku i edukaciju.

Danas se roboti uglavnom primjenjuju u većim tvrtkama kao što su telekomi, banke, osiguranja i slično, uglavnom zato što nisu cjenovno pristupačni srednje velikim i malim tvrtkama. To u Robotiqu namjeravaju promijeniti.

Što je u svemu tome revolucionarno, pitate se? Pa, razvili su poslovni model koji bi digitalne radnike mogao približiti značajno većem broju korisnika nego što je to sad slučaj.

Milijun i pol kuna ulaganja do kraja godine

Robotiq je trenutno u investicijskom i razvojnom ciklusu, s fokusom na dovršetak proizvoda. Ipak, usporedno s dovršetkom proizvoda s nekolicinom klijenata rade na pilot-projektima kako bi testirali kvalitetu proizvoda. 'Zbog toga nam prihod trenutno nije glavna preokupacija, ali od iduće godine planiramo agresivan rast prihoda. Sada nam je najbitnije pokriti troškove razvoja. Do kraja ove godine planiramo uložiti oko 200 tisuća eura', naveo je Belas.

'Vidimo Robotiq kao globalno prisutnu tvrtku s velikim brojem partnera na svim kontinentima i jakim razvojnim centrom u Hrvatskoj. Trenutno smo fokusirani na komercijalno lansiranje samog proizvoda te izgradnju partnerske mreže i baze klijenata. U dogledno vrijeme ćemo vjerojatno ići i na A rundu dokapitalizacije kroz fondove rizičnog kapitala ili strateškog partnera jer je za razvoj ovako kompleksnog proizvoda potreban velik broj ljudi', optimističan je Belas.

Hoće li digitalni radnici zamijeniti ljude? Trebamo li strahovati za radna mjesta? 'Sasvim je sigurno to da će zamijeniti ljude u izvođenju ponavljajućih procesa, kao što je primjerice kombajn zamijenio čovjeka u žetvi. No to će otvoriti prostor novim radnim mjestima jer robote netko treba izraditi, servisirati i kontrolirati', uvjeren je Belas.

S druge strane, 'višak' vremena djelatnici će moći posvetiti kvaliteti procesa i podataka te se više baviti klijentima nego klikanjem. Tako će donositi veću vrijednost organizaciji jer će se smanjiti pritisak svakodnevne operative i otvoriti prostor za kreativnost, zaključio je Belas.