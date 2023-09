Rubovi naše galaksije se izobličuju. Znanstvenici su otkrili krivca

'Ovi rezultati u kombinaciji s podacima o zvjezdanoj aureoli pružaju uvjerljiv dokaz da je naša galaksija smještena u nagnut halo tamne tvari ', piše u studiji. Tamna je tvar tajanstvena i pomalo kontradiktorna. Čini 85 posto sveukupne materije svemira, no budući da ne stupa u izravnu interakciju sa svjetlom, potpuno je nevidljiva.

Savijanje se uglavnom događa na granicama naše galaksije, gdje se neka područja uvijaju prema dolje dok druga to rade prema gore - dajući joj izgled zgnječenog sombrera. Računalne simulacije su možda otkrile uzrok: misteriozni događaj koji je nevidljivu aureolu tamne tvari naše galaksije izbacio iz poravnanja. Znanstvenici su svoja otkrića objavili 14. rujna u časopisu Nature Astronomy.

Znanstvenici unatoč tome mogu promatrati njezine gravitacijske učinke na okolinu. Tamna tvar obznanjuje svoju prisutnost ubrzavanjem zvijezda do inače neobjašnjivih brzina dok kruže oko galaktičkih središta, dajući oblik aureoli Mliječnog puta.

Kako bi saznali što bi neuravnoteženi zvjezdani halo mogao značiti za aureolu tamne tvari u kojoj se nalazi, istraživači su upotrijebili računalni model da bi ponovno stvorili mladu galaksiju sličnu Mliječnom putu, s aureolom tamne tvari nagnutom za 25 stupnjeva u odnosu na disk. Nakon simuliranja galaksije tijekom pet milijardi godina istraživači su otkrili da su stvorili galaksiju vrlo sličnu našoj.

'Ovdje pokazujemo da tamni halo nagnut u istom smjeru kao i zvjezdani halo može izazvati deformaciju i bljesak u galaktičkom disku pri istoj amplitudi i orijentaciji, kao što pokazuju podaci', napisali su istraživači.

Nije jasno što je uzrokovalo deformaciju tamne tvari oko naše galaksije zbog nagiba, ali simulacije istraživača sugeriraju da je to vjerojatno bio ogroman sudar. Jedan od uzročnika bi čak, naglašava izvor, mogla biti druga galaksija koja se zabila u našu. Ovaj je sudar mogao uzrokovati to da se aureola tamne tvari nagne gore za čak 50 stupnjeva prije nego što se polako spusti do trenutne elevacije od 20 stupnjeva.