U lovu ste na posao u IT-ju? Pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled oglasa u brzorastućem IT sektoru

Tvrtka LEXPERA traži .NET junior programera (m/ž) koji će biti dio tima koji radi na razvoju novih proizvoda te na razvoju aplikacija u .NET Frameworku. Ako trenutno studiraš ili si upravo završio/la studij ili želiš započeti studirati IT tehnologije, dobrodošao/la si u njihov tim. Njihova ponuda uključuje stimulativna primanja, mogućnost povremenog rada na daljinu, profesionalan razvoj te sufinanciranje edukacija i studiranja. Oglas ostaje aktivan do 22. siječnja.

RMH Lopud Lafodia je dio talijanske hotelske grupacije Rosaria Marazzi Hotels, smješten na samom jugu Hrvatske, na otoku Lopudu. Ukoliko si spreman/na prilagoditi se radu na otoku, postići nove ciljeve te poboljšati svoje profesionalno iskustvo, pridruži im se na poziciji Specialist IT podrške (m/ž) . Nude ti vrhunski smještaj u sobama za zaposlenike, dva obroka dnevno, odlična primanja, razvoj zaposlenika i mogućnost napredovanja. Ako su te zainteresirali, javi im se do 22. siječnja.

Kontinuirano rastu i otvaraju nove poslovnice. Ulažu u visoke standarde u svim segmentima poslovanja te razvoj odnosa sa poslovnim partnerima i klijentima. Glavni aduti po kojima se ističu kao poslodavac su stimulativna primanja, mogućnost internog rasta i razvoja te ugodno radno okruženje. Oni su Interigre , a trenutno su u potrazi za osobom koja će im se pridružiti na radnom mjestu: Stručnjak za IT podršku (m/ž) . Prijave primaju do 2. veljače.

INTRALOT Adriatic, hrvatska podružnica INTRALOT grupe, vodeće tehnološke tvrtke za hardverska i softverska rješenja na području platformi za lutrijske igre, zapošljava Inženjera/specijalista za aplikativnu i tehničku podršku (m/ž). Potrebno je imati barem 2 godine radnog iskustva u tehničkoj ili aplikativnoj podršci, a novim kolegama nude atraktivnu plaću, prilike za edukacije i trening te rad u dinamičnom i međunarodnom okruženju. Rok za prijavu na oglas ističe 20. siječnja.



Dream Yacht Croatia, najveća charter tvrtka na svijetu koja se bavi iznajmljivanjem jedrilica i katamarana, traži pojačanje na poziciji: IT Administrator (m/ž). Opis posla. Između ostalog, uključuje konfiguraciju i upravljanje IT opremom, održavanje ICT infrastrukture, instalaciju VOIP sustava na računalima korisnika te praćenje tracking sustava. Uz konkurentnu plaću i odlične uvjete rada, tvrtka novim kolegama nudi rad s velikim brojem IT alata i profesionalno napredovanje, a prijave primaju do 20. siječnja.