Tražite televizor koji je više od televizora? Pronađite savršeni stil uz Samsung The Serif, The Frame i The Sero televizore

Kad kupujemo automobil ili kuću, svoju odluku uvijek donosimo s obzirom na naše potrebe, što isto vrijedi i za kupnju novog televizora za uživanciju u omiljenim serijama i filmovima unutar četiri zida. Pri nabavi novog televizora suočavamo se s brojnim pitanjima. Hoće li se lako uklopiti u interijer? Može li se lako koristiti? Kakve mogućnosti ima televizor s obzirom na moju svakodnevnicu?

Srećom, Samsung u svojoj nagrađivanoj ponudi televizora ne nudi samo jedan, već tri nova televizora s premium značajkama i jedinstvenim dizajnom prilagođenim vašim potrebama kao i viziji uređenja vašeg doma. Riječ je o The Serif, The Frame i The Sero televizorima koji će vam svojim vrhunskim mogućnostima, prekrasnim dizajnom te odličnim prikazom očarati u svakom pogledu dok uživate u svojim omiljenim sadržajima. Ograničeni prostor više nije problem Ponekad televizor može zauzeti previše prostora bez obzira na veličinu sobe, zbog čega ne možemo organizirati namještaj u dnevnom boravku onako kako istinski želimo. Ne bi li bilo lijepo kad bi mogli držati televizor na postolju ili ga odvojiti te oblikovati prostor prema vlastitom ukusu? Najnoviji Samsung The Serif televizor dolazi s odvojivim postoljem kako biste oslobodili dodatni prostor ako vam zatreba. Postolje se samo po sebi lako uklapa u svaki interijer, zbog čega obje varijante pružaju korisnicima mogućnost korištenja ovog sjajnog premium televizora na koji god način žele.

Dizajn koji odgovara svakom domu Ništa ne umanjuje ljepotu interijera više nego hrpe električnih žica televizora i drugih uređaja. Zato poseban Samsung The Frame televizor može svojim elegantnim, modernim dizajnom poboljšati svaki prostor. The Frame se savršeno uklapa u interijer uz pomoć One Connect Box kutije, uklanjajući potrebu za neurednim žicama koje mogu ometati željenu estetiku prostora pomoću jednog transparentnog kabela. Kad se ne koristi, The Frame televizor može pretvoriti bilo koji prostor u umjetničku galeriju prikazivanjem likovnih djela pomoću Art Mode načina rada. Ako vam je uklapanje njegovih boja izrazito važno za dekor doma, The Frame televizor također dolazi sa promjenjivim stilskim okvirima za montažu na zid u crnoj, smeđoj, bež te bijeloj boji za sve moguće stilske kombinacije kako bi se prikazana umjetnička djela doista doimala kao slike na zidu, a tijekom montaže u potpunosti se uklanja razmak između zida i televizora uz pomoć No gap nosača.

I radno mjesto može biti zabavno Kao višenamjenski televizor suvremenog dizajna, Samsung The Sero televizor savršen je dodatak bilo kojem uredskom prostoru, gdje ga rotirajući zaslon čini idealnim za prezentacije. Televizor je optimiziran za rad s pametnim telefonima, zbog čega će svatko moći biti produktivan tijekom važnog sastanka, kao i u isto vrijeme reproducirati prezentaciju. Sadržaj s društvenih mreža na vašem pametnom telefonu vrlo jednostavno preselite na Sero TV i prikažite svoje dojmove na jednom novom, savim posebnom zaslonu.