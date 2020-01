Tražite posao? Ovih pet besplatnih aplikacija piše životopise koje poslodavci doista čitaju

Dobro napisan životopis koji će se čitati, prvi je korak u potrazi za poslom. Poslužite se ovim besplatnim programima za izradu CV-a koje vam pomažu da se predstavite u najboljem svjetlu

Besplatni pomagači pri pisanju životopisa često imaju jednu kvaku: dolaze s vodenim žigom. Želite li isprintati čistu stranicu, morat ćete platiti naknadu. S ovim programom nema takvih problema. Upišite tražene podatke, od imena i prezimena, preko kvalifikacija, prijašnjih poslova do stečenih vještina. Dodajte svoju fotografiju, opišite trenutne odgovornosti ili životne ciljeve. Rubrike možete brisati i dodavati, odabrati boju podloge, vrstu i veličinu fonta. Kad ste gotovi, provjerite sve što ste napisali i životopis preuzmite u PDF formatu.

Resume Builder odličan je alat za one koji nemaju mnogo iskustva s pisanjem ili oblikovanjem životopisa. Nudi četiri besplatne predloške (minimalno, elegantno, moderno, vremenski raspored) za različite vrste poslova i vodi vas kroz postupak postavljanja životopisa. U njega možete uvesti i podatke s vašeg LinkedIn profila i potom predložak urediti po vlastitom nahođenju. Životopis možete besplatno preuzeti u PDF formatu.

CV Bot: Popunite životopis razgovorom u ChatBotu

Želite li napraviti životopis na pametnom telefonu, isprobate CV Bot. Možda vam se čini čudnim sastavljati CV razgovorom s chatbotom, ali iznenađujuće je prirodno kad to radite telefonom. Za prijavu u CV Bot potrebno je nekoliko minuta. Bot će postaviti pitanja koja ispunjavaju različita polja životopisa. To će vam omogućiti da sastavite životopis sličicu po sličicu. Uz to, čini se prirodnije na malom zaslonu pisati manje riječi kojima biste se opisali. Životopis poslije možete razgledati u različitim predlošcima. Besplatna verzija omogućuje preuzimanje pet besplatnih životopisa mjesečno.