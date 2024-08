Tajne Venere: Zemljin 'zli blizanac' puno joj je sličniji nego što smo mislili

Venera danas, naime, nema tektonsku aktivnost kakva se vidi na Zemlji, ali površinske značajke poput rasjeda, nabora i vulkana ukazuju na to da je pakleni planet poznato po intenzivnim temperaturama dovoljno vrućim da rastale olovo i zastrašujućim površinskim pritiscima - nekoć davno bio tektonski aktivan.

Tektonika ploča odnosi se na teoriju da je kruti vanjski sloj kore stjenovitog planeta, nazvan litosfera, sastavljen od niza velikih ploča koje se međusobno kreću oko, iznad, od, ispod i jedni prema drugima. Samim procesom te radnje pomažu oblikovati planet, s time da je do sada aktivna tektonika ploča opažena samo na Zemlji.

Venera, sa svojom ustajalom litosferom, ili 'stagnirajućim poklopcem', ima samo jednu ploču koja se kreće jako malo. Međutim, o njegovoj tektonskoj prošlosti i dalje se vode žestoke rasprave. Mnogi znanstvenici nagađaju da je Venera s ograničenog tektonskog kretanja u ranoj povijesti možda prešla na model stagnirajućeg poklopca koji postoji danas.

Kako bi ovo istražio, Capitaniov tim istražio je neobične formacije na Veneri pod imenom gorje Ishtar Terra.

Tajna Ishtar Terre

Ishtar Terra se sastoje od visoravni kore veličine Australije s prosječnom nadmorskom visinom od oko 4 kilometra, usporedivom s visinom Tibetanske visoravni, okružena izduženim planinskim pojasevima visine od oko 10 kilometara., višim od Himalaja', napisao je tim u radu koji raspravlja o nalazima objavljenim u časopisu Nature Geoscience. 'Podnožje regije prekriveno je debelom korom koja se može usporediti s onom zemaljskih kratona.'

Na Zemlji su te formacije rezultat mešusobnog sudaranja tektonskih ploča, no postavlja se pitanje kako su one mogle nastati ako se ploče nisu micale? Tim je nagađao da bi ove formacije mogle pružiti dodatne dokaze da Zemlja i Venera dijele sličnu geološku prošlost te bi također mogle biti ključ za razumijevanje geološke evolucije stjenovitih planeta.

Zanimljiva metoda

Kako bi istražili potencijalne geološke mehanizme koji su doveli do formiranja gorja Ishtar Terra, znanstvenici su koristili računalno modeliranje u kombinaciji s podacima koje je prikupila svemirska letjelica Magellan. Podsjetimo, 1990. je NASA-ina misija Magellan postala prvom svemirskom letjelicom koja je snimila cijelu površinu Venere. To je omogućilo znanstvenicima da odrede toplinsku, kemijsku i mehaničku evoluciju plašta i litosfere planeta te razviju scenarije koji bi doveli do formiranja gorja Ishtar Terra, piše Space.

Tim je zatim usporedio rezultate modela s procesima u Zemljinom plaštu koristeći utvrđene znanstvene metode. Što je možda najvažnije, istraživači su testirali različite snage litosfere koje bi odražavale višu površinsku temperaturu Venere.

Ovaj im je pristup omogućio usporedbu dinamike plašta i ponašanja litosfere, integrirajući prethodne modele usredotočene na tektonske značajke bilo na planetarne režime - od mobilnih (kao na Zemlji) do stagnirajućih (kao na Veneri) površinskih stanja.

Sličnost sa Zemljom je fascinantna

Rezultati su pokazali kako su platoi vjerojatno mogli nastati tijekom procesa u kojem se površina planeta stanjuje i topi zbog svoje niske čvrstoće, uzrokujući uzdignuta područja stvorena dižućim rastopljenim kamenjem. Tijekom vremena rastezanje se usporava kako plašt postaje otporniji, što dovodi do hlađenja i stvaranja visokih ravnica okruženih naboranim pojasevima.

Ovaj se mehanizam podudara s onim formiranjem drevnih jezgri tektonskih ploča, poznatih kao 'kratoni' na Zemlji, koje se dogodilo prije nastanka tektonike ploča.

'Ovo otkriće pruža fascinantnu novu perspektivu o Veneri i njezinim potencijalnim vezama s ranom Zemljom', rekao je Capitanio. 'Značajke koje smo pronašli na Veneri nevjerojatno su slične ranim Zemljinim kontinentima, što sugerira da je dinamika prošlosti Venere možda bila sličnija Zemljinoj nego što se prije mislilo.'