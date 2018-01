Što kad zaboravite lozinku za Windows? Evo kako ćete se izvući

Zaboravili ste lozinku za stolno računalo? Evo kako možete ponovno doći do nje zahvaljujući nadogradnji Fall Creators za Windows 10

Ako se logirate s korisničkim računom pri Microsoftu, možete do lozinke doći i ako je zaslon vašeg računala zaključan, bez resetiranja lozinke s drugog računala.

4) Ispunite CAPTCHA-u kako bi ste dokazali da ste živo ljudsko biće i kliknite Next.

3) Kliknite na I forgot my password ispod polja za unos. Ukoliko koristite PIN, na ovaj način možete i njega resetirati.

6) Otvorite taj drugi e-mail na pametnom telefonu ili drugom računalu, odnosno putem tekstualne poruke, i utipkajte računalni kod u kućicu koja će se pojaviti.

7) Upišite novu lozinku. Nemojte ju opet zaboraviti.

8) Kliknite Next kako bi se vratili na zaslon za logiranje i unesite novu lozinku. Ako ne radi, ponovno pokrenite računalo i pokušajte iznova, preporuča Make Use Of.