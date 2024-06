Stiže prvi romantični film generiran AI-jem. Foršpan je bizaran

Nije iznenađenje to da se upotreba tehnologije umjetne inteligencije (AI) u umjetnosti značajno razvila; od generiranja statičnih slika i grafika do - igranog filma. Nedavno je, naime, objavljen foršpan za prvi potpuno AI generirani film koji izlazi ovog ljeta - 'Next stop Paris' (Sljedeća postaja Pariz). Zajednica na internetu nije oduševljena te kažu da je pomalo 'bizaran' i da ima 'puno prostora za poboljšanje'

Film, u potpunosti generiran umjetnom inteligencijom, premijerno će biti prikazan ovog ljeta. Prati putovanje (AI) djevojke Claire do Pariza. Onamo putuje slomljena srca nakon što je ostavljena pred oltarom, a u vlaku susreće tajanstvenog muškarca. Njihova ljubavna priča počinje kada zajedno krenu u istraživanje Grada Svjetla. Projekt vodi TCLtv+ Studios, odjel kineskog konglomerata TCL poznat po potrošačkoj elektronici poput televizora i mobilnih telefona. TCL je doživio popriličan uspjeh svojom aplikacijom TCLtv+ za Google TV, a tvrtka je sada odučila producirati originalni sadržaj uz pomoć umjetne inteligencije. Uspješno? Procijenite sami. Ljudi smatraju da sinopsis ne zvuči puno drugačije od mnoštva romantičnih filmova dostupnih na svakom streaming servisu, a prema našoj procjeni, podsjeća na radnju filma 'Before Sunrise' (Prije svitanja). Toliko o 'originalnom scenariju'. Na platformi X korisnici nisu imali puno lijepih riječi i okomili su se na njega zbog nedostatka originalnosti, nazivajući priču 'osrednjom', a likove 'hladnima'. Međutim problemi sa scenarijem čini se da su najmanji problem ovog filma. AI-jem generirane slike same po sebi ne čine se posebno impresivnima i dokazuju trenutna ograničenja ove tehnologije. Ljudi su tako našli greške i istaknuli da npr. sat pokazuje neispravne rimske brojeve, a refleksije su preokrenute. Također su primijetili da likovi mijenjaju svoj izgled te da djeluju neobično, neljudski, sve do granice bizarnosti. Chris Regina, glavni direktor sadržaja TCL-a, razgovarao je s Tom’s Hardwareom o foršpanu za 'Next Stop Paris'. 'Ovo je naš prvi foršpan za filmsku kompaniju. Postoji ogromna znatiželja oko AI-ja', rekao je. Regina je naglasio da je dosljednost u stvaranju ljudi i likova čest problem u AI-ju, a pokušavaju ga riješiti odabirom filmskih scena i izvedbom. 'Rad nije završen dok nije isporučen, baš kao i sva filmska i TV produkcija. Brzim napretkom tehnologije mogli bismo lako nastaviti oblikovati film prije puštanja, ali htjeli smo najaviti naš AI studio', rekao je. 'Objavljivanjem foršpana pružili smo uvid u ono na čemu radimo.' Iako producenti filmova, scenaristi i glumci zasad nemaju razloga za brigu (posebno nakon prošlogodišnjeg štrajka sindikata SAG-AFTRA i naknadnih pregovora), ono što se svakako ne može poreći jest da je uključivanje AI-ja u filmsku produkciju početak nove ere. vezane vijesti UZ BOK GOOGLEU I OPENAI-JU Meta potvrdila: 'Koristit ćemo objave Europljana na Facebooku za obuku AI-ja'

SKUPOVI PODATAKa Krenula primjena novih pravila EU-a za poticanje inovacija u području AI-ja

U RUJNU Odgovori na goruća pitanja: Evo što sve donosi AI Weekend u Rovinju