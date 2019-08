Stiže nebeski spektakl: Suze svetog Lovre najbolje je pratiti u noći s ponedjeljka na utorak

Ni puni Mjesec koji će obasjavati noćno nebo neće smanjiti uživanje u promatranju veličanstvene igre metorita

Meteorski roj Perzeidi će ove godine prema prognozama svoj maksimum aktivnosti imati u noći sa 12. na 13. kolovoza 2019. Prognozira se da ćemo moći vidjeti 10 do 15 sjajnih meteora na sat obzirom da će nam ove godine u to vrijeme Mjesec biti na nebu i to skoro pun pa će njegova svjetlost značajno smanjiti vidljivost meteora, javljaju iz Hrvatskog astronomskog saveza. Prosječna aktivnost Perzeida je od 50 do 100 meteora na sat u uvjetima dobre tame kada nema Mjeseca.