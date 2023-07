Stack Overflow najavio OverflowAI: 'Ovdje je da podrži developere'

Stack Overflow je inače najveća mrežna zajednica za programere koji uče, dijele znanje o programiranju i grade svoje karijere. Osnažujući rješenja unutar javne platforme i njezina vodećeg SaaS proizvoda na tržištu, Stack Overflow for Teams, ova AI/ML rješenja ponudit će korisnicima niz novih mogućnosti koje će im osigurati brži dolazak do rješenja.

Ovo su nove mogućnosti unutar Stack Overflowa for Teams, SaaS platforme tvrtke za programere i tehnologe:

OverflowAI Enterprise Knowledge Ingestion: uz OverflowAI, korisnici Stack Overflowa za timove moći će organizirati i izgraditi bazu znanja u nekoliko minuta koristeći postojeći, točan i pouzdan sadržaj. AI/ML će stvoriti prve nacrte strukture označavanja te preporučiti pitanja i odgovore, oslobađajući razvojne programere da se usredotoče na dodavanje vrijednosti kuriranjem i usavršavanjem sadržaja kako bi potvrdili točnost.

OverflowAI poboljšano pretraživanje: korisnici Stack Overflowa za Teams moći će brzo pronaći najrelevantnije odgovore i proaktivne puteve učenja, koristeći pouzdane izvore kao što su Stack Overflow za Teams, javna platforma Stack Overflowa i druga mjesta na kojima korisnik pohranjuje znanje, kao što su Confluence i GitHub, s više izvora koji će biti dodani s vremenom.

OverflowAI Visual Studio Code Extension: programeri provode većinu svog vremena u IDE-u i Stack Overflow neće prekinuti taj tijek rada. Proširenje Stack Overflow for Visual Studio Codea povući će potvrđeni sadržaj s javne platforme i korisnikove privatne instance Stack Overflow for Teams da bi se razvojnim programerima pružio personalizirani sažetak za to kako učinkovito i djelotvorno riješiti probleme.

OverflowAI Slack integracija: Stack Overflowov novi StackPlusOne chatbot trenutno prikuplja generirana rješenja za većinu tehničkih izazova dok ste u Slacku. Ova nova integracija GenAI-ja pružit će odgovore na pitanja korištenjem svih izvora provjerenih u zajednici Stack Overflowa, a podaci tvrtke ostat će privatni, navodi Business Wire.

Nove mogućnosti na javnoj platformi Stack Overflowa:

OverflowAI Search: korisnici javne platforme moći će dobiti trenutna, pouzdana i točna rješenja za probleme koristeći pretraživanje i postavljanje pitanja koja pokreće GenAI. Cilj je da se generirani odgovori mogu pripisivati ​​i citirati, koristeći vrlo pouzdano znanje iz više od 58 milijuna pitanja i odgovora na Stack Overflowu, uz mogućnost daljnjeg ispitivanja baze znanja za personaliziranije i relevantnije rezultate te dodatna pitanja.

Rasprave AI zajednice: razvojni programeri sada imaju nove namjenske resurse za nepristrane tehničke resurse i odgovore stručnjaka. Namjenska GenAI Stack Exchange služit će kao mjesto za zajednicu koja je usredotočena na dijeljenje znanja za pisanje uputa za GenAI alate i AI/ML šire.

Dodatno, Stack Overflowov Natural Language Processing (NLP) Collective uključivat će novu značajku pod nazivom Rasprave, a ona će pružiti fokusiran prostor za raspravu o tehničkim pristupima, istraživanje strategija implementacije i dijeljenje različitih perspektiva, tako da korisnici mogu donositi informiranije tehničke odluke.