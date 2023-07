Rimčev glavni softveraš otkrio kako su od nule napravili hrvatsko električno čudo

Hiperautomobil Rimac Nevera u svibnju je službeno postavio novo rekordno vrijeme na 0-400-0 km/h istog dana u kojem je postavio još 22 rekorda pri ubrzanju i kočenju. Općenito smatran ultimativnim testom performansi hiperautomobila, rekord 0-400-0 km/h je test ubrzanja, aerodinamike, najveće brzine i zaustavne moći. A sada je Nevera pomaknula granice s novim rekordnim vremenom od 29,93 sekunde – preko sekunde brže od prethodnog nositelja rekorda.

Na testnoj stazi u Njemačkoj, Nevera je osigurala ukupno 23 neovisno potvrđena brzinska rekorda i – kao i svoju nedavnu titulu za najveću brzinu serijskog električnog automobila – sada posjeduje najviše rekorda što se tiče performansi oborenih u jednom danu, izvijestili su iz tvrtke.

Mate Rimac, osnivač Rimac Grupe, rekao je tada: 'Dok sam odrastao, uvijek sam gledao automobile koji su pisali povijest pomičući ljestvicu, impresioniran tehnologijom koju su donijeli na cestu. To je ono što me motivira od prvog dana – razvijati novu tehnologiju koja mijenja ono što je moguće. Danas s ponosom mogu reći da automobil koji smo stvorili može ubrzati do 400 km/h i vratiti se na nulu za manje vremena nego što je bilo potrebno kultnom McLarenu F1 da ubrza do 350 km/h. I ne samo to, već to može činiti iznova, usput rušeći svaki drugi rekord na pravcu.'