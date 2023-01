Tvrde da je njihov softver bolji od Excela, a koristi ga i njemačka vojska

Digitalizacija je već u punom zamahu, ali mnoge tvrtke još uvijek pokušavaju svoje poslovne procese organizirati proračunskim tablicama iz 90-ih, ograničenima na posebne funkcije. Tome su doskočili braća Christoph i Ralf Dyllick-Brenzinger te su u srpnju 2020. u Mainzu u Njemačkoj osnovali tvrtku SeaTable, čiji istoimeni softver s niskim kodom kombinira baze podataka, suradnju i automatizaciju procesa

Na prvi pogled SeaTable izgleda kao Microsoft Excel ili Google Sheets u oblaku – članovi tima mogu surađivati u stvarnom vremenu i dijeliti svoje podatke s drugima. No za razliku od te dvije proračunske tablice, SeaTable dopušta veze između pojedinačnih tablica, što ga čini 'moćnom bazom podataka', tvrde braća Dyllick-Brenzinger, a već više od deset godina savjetuju neke od najvećih svjetskih kompanija.

'Dodaci, kao što su kalendar, galerija ili kanban ploča, nadilaze funkcije proračunskih tablica. Naprimjer, SeaTable može obraditi bilo koju vrstu informacija, uključujući slike i datoteke. Pojedinačni ili višestruki odabrani stupci omogućuju brzu kategorizaciju i ključne riječi. Funkcije filtriranja, sortiranja i grupiranja, jednostavne za korištenje, unose red u podatke, a statistika vizualizira procjene pomoću nekoliko klikova', pojašnjavaju braća, tvrdeći da je SeaTable 'revolucioniran' te da ga takvim čini njegova automatizacija.

'SeaTable može automatski slati e-poštu, mijenjati podatke, pokretati skripte, povezivati retke, generirati dokumente... Ono što ste prije morali raditi ručno SeaTable sada radi sam na temelju pravila. Naprimjer, četiri tjedna prije isteka licence ponuda se može automatski kreirati i poslati korisniku putem e-pošte. SeaTable se može koristiti i za digitalizaciju poslovnih procesa u koje je uključeno mnogo ljudi. Zahtjevi za godišnjim odmorom, procesi prijave i zapošljavanja, upravljanje zalihama kao što je upravljanje voznim parkom ili imovinom – sve se to može mapirati u SeaTableu', pojašnjavaju nam potanko njemački poduzetnici.

Smatraju da je njihov proizvod game-changer na tržištu te da se njime može povećati učinkovitost, točnije automatizacijom 'suvišnih zadataka'.

'Još jedna promjena u upravljanju tijekovima rada je kombinacija pregleda, dijeljenja i dopuštenja. SeaTable omogućava preciznu kontrolu tako da svaka grupa korisnika vidi samo one podatke koje bi trebala vidjeti. To ima velike prednosti: možete imati sve podatke u samo jednoj bazi podataka i ne morate paziti na više baza, što inače otežava analizu podataka. Ipak, možete i izbjeći to da određeni ljudi vide povjerljive informacije. Svaki korisnik vidi samo podatke i tablice u bazi koji su njemu relevantni i kojima ima pristup', navode.

'Nema razlike između privatnog i javnog sektora'

Kažu i da ga može koristiti svatko – odjel marketinga za mapiranje kreativnih procesa i brainstorming, arhitektima i izvođačima može pomoći u planiranju projekata do najsitnijih detalja, a poljoprivrednicima da dokumentiraju hranu i lijekove po danima za svaku životinju. 'Nema razlike između privatnog i javnog sektora', ističu braća.

Tvrde i da je SeaTable 'jedina usporediva aplikacija u oblaku usklađena s GDPR-om na tržištu, a također se može licencirati kao softver i zatim pokrenuti na bilo kojem poslužitelju'. 'To je bitno za kritičnu infrastrukturu i najvišu zaštitu podataka – što je posebno zanimljivo za državna tijela', ističu.