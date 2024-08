Samsung ima ambiciozne planove za AI. Doznali smo što nas čeka za nekoliko godina

Premda ističe da Samsung i Qualcomm rade sve kako bi podaci poslani s uređaja prema serverima bili hardverski i softverski enkriptirani, plan im je da, s vremenom, to slanje zahvaljujući sirovoj snazi uređaja i mogućnosti obrade na smartfonu, svedu na apsolutni minimum .

Prema riječima Olivera Boultona , voditelja odjela Smartphone for Category Management u Samsungovm europskom uredu, Qualcomm kao proizvođač čipova teži prema sve cjelovitijoj hardverskoj integraciji umjetne inteligencije na uređaje.

S obzirom na to da se velik dio ovih funkcija oslanja na internetsku vezu, postavlja se pitanje sigurnosti informacija koje uređaji dijele s trećim stranama. Circle to Search i generativni AI na uređajima povezuje se s vanjskim računalima za obradu, što u rijetkim okolnostima može predstaviti rizik za korisničku privatnost. Tome, doduše, Qualcomm s vremenom želi stati na kraj.

'Da bismo stvorili nešto što radi za svakog uz razne uređaja u raznim situacijama, mi (Google) i Samsung morali smo to otkriti zajedno od samih početaka Android platforme. Istu situaciju imamo kod Geminija i Galaxy AI-ja. Sve se svodi na to kako ljudi koriste uređaje', rekla je Jenny Blackburn, potpredsjednica korisničkog iskustva za Gemini i Google Assistant u Googleu.

Čekaju li nas novi uređaji?

Što se širenja Samsungovog AI portfelja tiče, Boulton je rekao da umjetna inteligencija ostaje u okvirima postojećih uređaja. To znači da kompanija, bar u budućnosti, ne želi krenuti stopama startupa koji su razvijali posvećene AI uređaje (AI Pin, Rabbit R1).

Ovo je donekle i razumljiv potez, s obzirom na to da su se oba razvikana startupa za posvećene AI uređaje susreli sa neuspjehom. Galaxy Ring je pametni prsten na kojem kompanija radi već nekoliko godina, a njegova integracija bila je vrlo oprezna - no znači li to da nas uskoro čekaju slična 'proširenja' hardverskog ekosustava?

Samsung, naglašava Boulton, radi na opreznoj integraciji umjetne inteligencije s već postojećim aplikacijama i uslugama, pazeći da usluga umjetne inteligencije ostane učinkovita. Uz ovo se, naravno, postavlja pitanje o kapacitetu usluga - ako puno ljudi prihvati tehnologiju i velikom količinom zahtjeva naprave prevelik pritisak na servere za trenutna Samsungova i Googleova očekivanja.