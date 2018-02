Samsung Galaxy S9 protiv iPhonea X: Sličnosti i razlike

Pogledajmo po čemu su Appleov 'smartfon budućnosti' i nova Samsungova perjanica slični, a po čemu različiti. Osim u cijeni, naravno

Nešto manje od šest mjeseci nakon što nam je Apple ponudio iPhone X, Samsung je tijekom sajma Mobile World Congress u Barceloni (Španjolska) predstavio svoj novi top model pametnog telefona u dva izdanja: Galaxy S9 i S9+.

Tijekom godine pratit ćemo borbu ta dva diva. Appleovu perjanicu smo imali prilike isprobati, nadamo se kako ćemo uskoro moći isto učiniti i s Galaxyjem S9. No, prije no što se to dogodi pogledajmo u čemu su ova dva uređaja na prvi pogled slična, a u čemu se razlikuju.