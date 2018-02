Ovo je Samsung Galaxy S9, znamo i kada dolazi u Hrvatsku

Uskoro i u Hrvatskoj

Galaxy S9 i S9+ bit će dostupni u Hrvatskoj od 16. ožujka 2018., u ponoćno crnoj, koraljno plavoj te novoj purpurno ljubičastoj boji. Kupci koji prednaruče svoj Galaxy S9 ili S9+ kod ovlaštenih Samsung partnera do 8. ožujka ostvarit će uštedu do 3000 kuna prilikom otkupa starog telefona za novi Galaxy te će ga dobiti na kućnu adresu tjedan dana prije početka prodaje. Oni koji novi Galaxy prednaruče od 9. do 15. ožujka, također će ostvariti uštedu prilikom otkupa starog telefona, a novi će preuzeti na dan početka prodaje, 16. ožujka.