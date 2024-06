Revolucija u svijetu tehnologije: AI je jugoistočnoj Europi donio ove inovacije

Pritom navodi da je nedavna globalna studija PwC-a o umjetnoj inteligenciji pokazala da će skoro polovica ekonomskih koristi koje očekujemo do 2030. godine biti rezultat poboljšanja proizvoda i poticanja interesa potrošača. Umjetna inteligencija bi na taj način do 2030. godine mogla doprinijeti do 9,9 posto BDP-a sjeverne Europe i 11,5 posto južne Europe.

'Kroz povijest je utjecaj tehnologije ovisio o tome koliko se njome dobro upravlja. Za tehnologije koje utječu na sve nas ključna je međunarodna suradnja pa smo uzbuđeni što možemo podijeliti zbirku Globalno upravljanje: Ciljevi i lekcije za umjetnu inteligenciju, a koja istražuje globalno upravljanje umjetnom inteligencijom, oslanjajući se na uvide različitih međunarodnih institucija te predlažući naše ciljeve i okvire djelovanja. Kako ulazimo u novo digitalno desetljeće, umjetna inteligencija nudi beskrajne mogućnosti, transformira industrije i rješava izazove u zdravstvu, maloprodaji, proizvodnji, financijskim uslugama te na području održivosti', kaže stručnjakinja.