Poznati Motorolin preklopni mobilni uređaj se vraća - ovo su njegove najzanimljivije značajke

Motorola je svojim novim smartfonom inspiriranim ikoničkim Razrom privukla pažnju brojnih ljubitelja neobičnih smartfona. Donosimo vam njegove najistaknutije i najzanimljivije funkcije

Motorola se nedavno vratila u prošlost predstavljanjem novog Razr preklopnog smartfona koji zanimljivio imitira ikonički dizan s početka stoljeća. Da, i dalje se radi o preklopnom uređaju kojeg se vjerojatno sjećate, no nova verzija se rješava fizičke tipkovnice i zamjenjuje ju velikim ekranom koji se proteže preko cijelog unutarnjeg dijela uređaja koji se može preklopiti. Trenutno ga je moguće prednaručiti po cijeni za 1500 dolara, što nije malo. Datum izlaska zakazan je za siječanj iduće godine, prenosi Business Insider.

Za razliku od konkurencije iz Samsunga i Huaweija, Motorola je prihvatia 'starinski' dizajn koji korisnike vraća u eru kada su preklopni mobilni telefoni bili doslovno posvuda. Razr također ne pokušava prodati dva uređaja kao jedan, već nudi jedan veliki ekran koji se može preklopiti za lakše prenošenje.

Taj ekran ima dijagonalu 6.2 inča, a pridružen mu je 2.7 inčni panel na prednjem dijelu kućišta koji služi za ispis notifikacija. Na dnu prednjeg dijela uređaja, odnosno na bradi, nalazi se senzor za otiske prstiju. Smartfon dolazi sa jednom kamerom od 16 MP, ima 128 GB zapremnine i pokreće ga Qualcommov Snapdragon 710 uparen sa 6 GB RAM-a.

Ono što uređaj zbilja razlikuje od ostatka trenutno dostupnih Androida su vrlo specifične značajke.

Šarka

Šarka na Motorola Razru nalazi se na samoj sredini ekrana te omogućava zatvaranje uređaja slično kao što se to radi na tradicionalnom telefonu. Ovdje svjedočimo povratku faktora forme na koji su mnogi navikli te koji ne traži puno vremena za privikavanje. Motorola ne želi da korisnici uče koristiti telefon, već da se sjete kako su to radili nekad prije i to znanje primjene na novom modelu.