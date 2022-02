Plaćeni Gmail će uskoro dobiti još jedan redizajn, pogledajte kako će sve izgledati

Vaš radni prostor u Gmailu uskoro će izgledati drugačije. Prve promjene stižu u veljači te će se standardizirati kasnije ove godine

Google je službeno najavio redizajn za poslovnu verziju Gmaila koji će promijeniti načine integracije donedavno odvojenih ili djelomično upletenih usluga: Google Chata, Meeta i Spacesa. Sve ove značajke postat će dio Google Workspacea u veljači, do travnja će biti osnovna opcija, dok će krajem 2022. postati standard i aplikacijin jedini vizual. Promjene će usluge za komunikaciju i slanej poruka, već će imati svoje ekrane unutar Gmaila kojima će se moći pristupiti velikim tipkama na lijevoj strani ekrana.

Google piše da će inegrirani pogled doći korisnicima koji koriste Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofit, G Suite Basic ili Business račun, nabraja Verge.

Ako kao i velika većina korisnika Googlea čekate da se ovakvo sučelje pojavi u besplatnom emailu, imamo loše vijesti - nov dizajn je samo za platiše.